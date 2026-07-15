Paris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni

Fransa'nın başkenti Paris'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nda düzenlenen anma programına, Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, 15 Temmuz şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırladığı fotoğraf sergisi yer aldı.

Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın "15 Temmuz" konulu video mesajı gösterildi.

"Devletimiz tüm imkanlarıyla mücadelesini sürdürme kararlılığını koruyor"

Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, resmi kurumların içine sızan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 10 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi gerçek yüzlerini ortaya çıkararak kanlı bir darbe girişimiyle millet iradesine gem vurmaya çalıştığını söyledi.

"15 Temmuz, Türkiye'nin demokratik yollarla seçilmiş iktidarını, demokrasisini ve anayasal düzenini hedef alan bir terör eylemi olarak tarihin karanlık sayfalarındaki yerini almıştır." diyen Yılmaz, buna karşılık tarihinde nice kahramanlıklar, destansı mücadeleler bulunan Türk milletinin, bu karanlık şebeke karşısında iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni canı pahasına korumayı bildiğini belirtti.

Bu uğurda 253 vatandaşın şehit düştüğünü vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu büyük tehdidin bertaraf edilmesinde kuşkusuz en büyük pay, devletini ve demokrasisini korumak için hayatını ortaya koyan aziz Türk milletinindir. Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, hangi görüşte olursa olsun demokrasisine ve iradesine sahip çıkmış, 'İrade bizim, zafer bizim.' demiştir.

Örgüt içinden gelen itiraflar, kanlı darbe girişiminin FETÖ tarafından düzenlendiği konusunda herhangi bir şüphe bırakmamaktadır. Ayrıca 15 Temmuz gecesi yaşananlar, FETÖ'nün ne derece büyük bir tehdit olduğunu da apaçık gözler önüne sermiştir."

Yılmaz, FETÖ ile mücadelenin, ulusal güvenliğin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ettiğinin altını çizerek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla mücadelesini sürdürme kararlılığını koruyor. Tabii bu bağlamda gerek yurt içinde gerek yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız ile yabancı dostlarımızın dikkat ve desteği çok değerlidir, kıymetlidir." diye konuştu.

"Örgütün küresel ağında ciddi anlamda bozulmalar meydana geldiği net görülüyor"

Karmaşık bir yapıya sahip FETÖ'nün adeta bir organize suç şebekesi gibi çok çeşitli dallarda faaliyette bulunabildiğini vurgulayan Yılmaz, FETÖ'nün bazen bir eğitim kurumu, bir sivil toplum kuruluşu veya bir şirketin arkasına saklanabildiğine dikkati çekti.

Yılmaz, "Türkiye'nin mücadelesinin bir sonucu olarak bugün örgütün küresel ağında ciddi anlamda bozulmalar meydana geldiği net bir şekilde görülüyor." diyerek, bu terör örgütünün mensuplarının kara propaganda araçlarını kullanarak asılsız haberler yayma ve mağduriyet hikayeleri oluşturma gayretlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Bu bağlamda FETÖ'nün özellikle yurt dışında görünür olmaya önem verdiğine işaret eden Yılmaz, Türkiye'ye hasmane tutum içindeki çevrelerle işbirliğini kuvvetlendirmeye çalıştığına dikkati çekti.

"FETÖ yalnızca Türkiye için değil, merhametini, sistemini sömürebildiği tüm devletlerin ulusal güvenliği açısından büyük bir tehlikedir." ifadesini kullanan Yılmaz, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinde bugüne kadar olduğu gibi dost ve müttefik ülkelerin desteğini aramaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin dostu ülkelerde, örgütün yapısını zayıflatacak çok önemli adımlar atılmasının bu bağlamda mümkün olduğunu kaydeden Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde de ülkemiz, terörün her çeşidinde olduğu gibi FETÖ ile mücadelede uluslararası işbirliğine önem vermeyi sürdürecektir." dedi.

Yılmaz, 15 Temmuz 2016 gecesi vatanları uğruna şehit olan tüm vatandaşları rahmet ve şükranla yad ederek, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde de saygıyla eğiliyorum." ifadesini kullandı.