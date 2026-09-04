Paris'te 17 aile, okul sonrası bakımda istismar için belediyeyi şikayet edecek - Son Dakika
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Paris'te 17 aile, okul sonrası bakımda istismar için belediyeyi şikayet edecek

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Fransa'da 17 aile, çocuklarının okul sonrası bakım hizmetlerinde fiziksel şiddet ve cinsel istismara maruz kaldığını öne sürerek Paris Belediyesi ve 7 yetkilisi hakkında suç duyurusunda bulunacak. Aileler, belediyenin olaylardan haberdar olup olmadığının araştırılmasını istiyor.

Fransa'da 17 ailenin, okul sonrası bakım hizmetleri kapsamında çocuklarının maruz kaldığı fiziksel şiddet ve cinsel istismara ilişkin Paris Belediyesinden şikayetçi olacağı belirtildi.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Paris'te çocuklara yönelik okul sonrası bakım hizmetlerinde yaşanan şiddet vakalarına ilişkin yeni gelişme oldu.

Bakım hizmetleri kapsamında çocuklarının fiziksel şiddete ve cinsel istismara maruz kaldığını ileri süren 17 aile, bakım hizmetlerinde yaşananlardan belediyenin ve yetkililerinin ne kadar haberdar olduğunun araştırılmasını istiyor.

Aileleri temsil eden avukatlar, Paris Belediyesi ve 7 yetkilisi hakkında "insan hayatını kasten tehlikeye attıkları" ve "çocuklara yönelik cinsel istismarı bildirmedikleri" gerekçesiyle Paris savcılığına şikayet dilekçesi sunacaklarını açıkladı.

Şikayetçi olunacak isimler arasında, mevcut Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire ve selefi Anne Hidalgo da yer alıyor.

Yılbaşından bu yana Paris Belediyesi, şiddet ve istismar gerekçesiyle 132 çalışanı işten uzaklaştırdı.

Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris'te 17 aile, okul sonrası bakımda istismar için belediyeyi şikayet edecek - Son Dakika

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