Paris'te 3 dernek, El Al uçağındaki Elbit Systems kargosu için mahkemeye başvurdu - Son Dakika
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Paris'te 3 dernek, El Al uçağındaki Elbit Systems kargosu için mahkemeye başvurdu

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Paris'te 3 dernek, El Al uçağıyla Elbit Systems'e gönderilmesi planlanan kargonun durdurulması için Paris İdari Mahkemesine başvurdu. Askeri araçlarda kullanılan planet redüktörleri içeren kargo için Fransız devletinin ihmali eleştirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'ten uçakla İsrailli silah şirketi Elbit Systems'e gönderilecek bir kargonun sevkiyatının durdurulması için 3 dernek mahkemeye başvurdu.

Uluslararası Hukuka Saygı için Hukukçular Derneği (JURDI), Fransız dernekler NIDAL ve Cumhuriyetçi Etik Güvenlik Eyleminden (ASER) yapılan ortak açıklamada, bugün Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'ndan kalkacak İsrail ulusal hava yolu şirketi El Al'a ait uçakta Elbit Systems'e yönelik bir kargonun gönderilmesinin planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, içinde askeri araçlarda kullanılan planet redüktörleri bulunan kargonun sevkiyatının durdurulması talebiyle dün Paris İdari Mahkemesine başvurulduğu bildirilirken, bu başvurunun Fransız devletinin bu konudaki "ihmali" nedeniyle yapıldığı kaydedildi.

Yerel makamların söz konusu kargodaki malların nasıl sınıflandırıldığını ve bu malların sevkiyatı için izin verilip verilmediğini kontrol etmesi talep edilen açıklamada, kargodaki malların nihai kullanıcısının kim olduğunun da bildirilmesi istendi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'nın (ATT), bir soykırım, insanlığa karşı suç veya savaş suçları söz konusu olduğunda bir ülkeye askeri sevkiyat yapılmasını yasakladığı hatırlatılarak, "Bu kargonun uçmasına izin vermek, Fransa'nın (hukuki) sorumluluğunu devreye sokar." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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