Paris'te 'Aşı Egemenliği ve İnovasyonu' Forumu Başladı - Son Dakika
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Paris'te 'Aşı Egemenliği ve İnovasyonu' Forumu Başladı

Fransa'nın başkenti Paris'te Afrika ülkelerinden çok sayıda üst düzey temsilcinin katılımıyla düzenlenen 'Aşı Egemenliği ve İnovasyonu' başlıklı uluslararası forum başladı. Forum, aşı üretimini artırmak için çözümler ele almayı amaçlıyor.

20.06.2024 13:22
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Fransa'nın başkenti Paris'te Afrika ülkelerinden çok sayıda üst düzey temsilcinin katılımıyla "Aşı Egemenliği ve İnovasyonu" başlıklı uluslararası forum başladı.

Foruma Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakının (GAVI) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Jose Manuel Barroso'nun yanı sıra çok sayıda bakan ve uluslararası kuruluşun temsilcileri katılıyor.

GAVI, Afrika Birliği ve Fransa'nın girişimiyle düzenlenen forum, Afrika kıtasının aşı konusunda üretimini artırmak için çözümler ele almayı amaçlıyor.

GAVI Yönetim Kurulu Başkanı Barroso, forumun açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün dünyadaki tüm jeopolitik gerilimlere rağmen, basit ve kaçınılmaz bir gerçekle karşı karşıyayız, küresel sorunlara küresel çözümler gerekiyor." dedi.

Barroso, iklim değişikliği ve salgınların küresel çapta işbirliği ve dayanışma ile çözüme kavuşturulabileceğini ifade etti.

Dünya genelinde 2000'den bu yana 1 milyar çocuğun aşılandığını kaydeden Barroso, "Bu inanılmaz bir başarı ve bir çocuğun 5. yaş gününü kutlama olasılığının tarihte hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu söylemekten hepimiz gurur duymalıyız." diye konuştu.

Barroso, aşı konusunda daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini belirterek, halihazırda hiç aşılanmamış milyonlarca çocuk olduğunu ve yüz milyonlarca çocuğun da ölümcül hastalıklara karşı daha fazla aşıya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Afrika, aşılarının yüzde 99'unu yurt dışından getirtiyor

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed de kıtanın aşı üretimi konusunda egemen olması gerektiğine işaret ederek, forumla Afrika'da aşı üretimini hızlandırmaya yönelik GAVI tarafından oluşturulan mekanizmanın resmi tanıtımını yaptıklarını anlattı.

GAVI'nin bu mekanizmaya 1 milyar avro yatırım yaptığına dikkati çeken Muhammed, Afrika'nın aşılarının yüzde 99'unu yüksek maliyetle ithal ettiğini ve bu nedenle aşı konusunda ithalata bağlı kaldığını dile getirdi.

Muhammed, "Mevcut araştırmalar, Afrika'nın kendi aşılarını ürettiği takdirde yılda yaklaşık 3 milyar dolar tasarruf yapacağını gösteriyor." şeklinde konuştu.

"Başkalarını korumak kendimizi korumak anlamına geliyor"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da sağlık meselesinin hayati bir konu olduğunu söyleyerek, "Başkalarını korumak kendimizi korumak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Macron, salgın hastalıklardan etkilenen kıtalara yardım etmedikçe, dünyanın tamamının etkileneceğinin, sağlığın insanların temel hakkı olduğunun altını çizdi.

Küresel sağlık konusunun jeopolitik bir mesele haline geldiğine değinen Macron, Kovid-19 salgını sürecinde aşı konusunda ülkeler arasında daha önce var olmayan bir dayanışma mekanizmasının oluşturulduğunu ve bu süreçte farklı ülkelere aşı gönderildiğini hatırlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Bu dayanışmanın sınırlarını da gördük ve çok basit bir şekilde, zengin ülkeler (salgından) etkilendiğinde, bu dayanışma yerine kendi halklarını tercih ettiler." dedi.

Macron, Afrika kıtasının kullandığı aşıların yalnızca yüzde 2'sini ürettiğini, bu oranın 2040'a kadar yüzde 60'a çıkmasını hedeflediklerini bildirdi.

Avrupa'nın, Afrika'nın bu hedefe ulaşmasını sağlamak için 1,3 milyar avro destek verdiğini aktaran Macron, kıtada aşı üretimini hızlandırmaya yönelik GAVI tarafından oluşturulan mekanizmaya 100 milyon dolarlık destek taahhüdünde bulundu.

Macron, Afrika'nın yarısının kolera ile karşı karşıya olduğunu, bununla mücadele kapsamında aşı üretimi için 10 milyon avroluk destek vereceklerini sözlerine ekledi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paris'te 'Aşı Egemenliği ve İnovasyonu' Forumu Başladı - Son Dakika

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