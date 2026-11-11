Paris'te başlayan 9. Barış Forumu'nda çok taraflı işbirliği çağrısı yapıldı

Paris'te başlayan 9. Barış Forumu'nda çok taraflı işbirliği çağrısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa'nın başkenti Paris ev sahipliğinde düzenlenen 9. Paris Barış Forumu salı günü açıldı. Forumda güvenlik, iklim, teknoloji ve kalkınma alanlarındaki küresel zorluklarla mücadele için çok taraflı işbirliğini güçlendirme çağrısı yapıldı.
PARİS, 11 Kasım (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 9. Paris Barış Forumu, 10 Kasım 2026.
9. Paris Barış Forumu salı günü Fransa'nın başkenti Paris'te başladı. Etkinlikte güvenlik, iklim, teknoloji ve kalkınma alanlarındaki küresel zorluklarla mücadele için çok taraflı işbirliğini güçlendirme çağrısı yapıldı. (Fotoğraf: Wu Huiwo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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