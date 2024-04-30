Paris'te çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Paris'te çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti

Paris\'te çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti

Paris'in 2. bölgesindeki İtalyanlar Bulvarı yakınındaki bir binada çıkan yangında, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Sabahın erken saatlerinde, yangının başladığı dairede 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayda bir kişi yaralandı. Yangının, binanın 7. katındaki bir dairede yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle çıktığı belirtildi.

30.04.2024 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangında 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Le Figaro'nun polis kaynaklarına dayandırdığı haberde, Paris'in 2'nci bölgesindeki İtalyanlar Bulvarı yakınında bir binada gece yarısı yangın çıktı.

Binanın 6. ve 7. katlarını saran yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Ekipler sabahın erken saatlerinde, yangının başladığı dairede 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Olayda bir kişi yaralandı.

Yangına binanın 7. katındaki bir dairede yaşanan gaz sızıntısının yol açtığı bildirildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Paris, Acil Durum, Ölüm, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris'te çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
12:15 Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı Dehşet anları kamerada Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı! Dehşet anları kamerada
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:41 Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 14:49:39. #1.13#
SON DAKİKA: Paris'te çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement