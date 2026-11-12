Paris'te de Beers şubesini soyan 4 hırsız, 1 milyon avroluk takıyla 2 motorla kaçtı

Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaca ünlü elmas üreticisi de Beers'in şubesinden tahmini değeri 1 milyon avroyu bulan takılar çalındı.

Ulusal basının emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Paris'te Vendome Meydanı yakınlarındaki de Beers şubesinde sabah saatlerinde soygun gerçekleşti.

Şubeye ellerinde kalaşnikoflarla giren 4 hırsız, 1 milyon avro değerinde olduğu tahmin edilen takıları çaldı.

Hırsızlar, birkaç dakika süren soygunun ardından olay yerinden 2 ayrı motora binerek kaçtı.

Soygun esnasında herhangi bir kişi yaralanmazken, de Beers'in söz konusu şubesi yeni bir talimata kadar kapalı kalacak.

Paris Savcılığı soygunla ilgili soruşturma başlattı.

De Beers'in merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunuyor.