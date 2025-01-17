Paris\'te Filistin Destekçileri Protesto Düzenledi

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Fransa'da Filistin destekçileri, Paris ve Maccabi Tel-Aviv basketbol kulüpleri arasındaki karşılaşmayı protesto etti.

Paris ve Maccabi Tel-Aviv basketbol takımları arasındaki karşılaşma, Fransa'nın başkenti Paris'teki Adidas Arena'da düzenlendi.

Başkentte toplanan Filistin destekçileri, iki kulüp arasındaki karşılaşmayı protesto etti.

Ellerinde Filistin bayrakları ve "Filistin'de adalet" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "İsrail katil, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron suç ortağı" sloganları attı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki göstererek, Tel Aviv yönetimini destekleyen firmaların boykot edilmesi çağrısında bulundu.???????