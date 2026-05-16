Paris'te Filistin İçin Nekbe Yürüyüşü
Paris'te Filistin İçin Nekbe Yürüyüşü

16.05.2026 18:24
Paris'te, İsrail'in 1948'deki Nekbe'sinin 78. yılı dolayısıyla Filistin destekçileri yürüyüş yaptı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları ifade eden Nekbe'nin (Büyük Felaket) 78. yılı dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Farklı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Filistin destekçileri, Paris'in tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Filistin, Lübnan ve İran bayrakları taşıyan eylemciler, Menilmontant metro durağı yakınlarına kadar yürüdü.

Her yıl 15 Mayıs'ta anılan Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla yapılan yürüyüşe, "Kudüs'ün Mahkumu" kitabının yazarı Filistin asıllı Fransız avukat Salah Hamouri, solcu Boyun Eğmeyen Fransa Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Filistin diasporası mensuplarının yanı sıra on binlerce kişi katıldı.

Yoğun yağış altında başlayan yürüyüş sırasında bazı eylemciler, karpuz ve kefiye motifli şemsiyeler taşıdı.

Bir gösterici, Filistinli mültecilerin kendi topraklarındaki evlerine geri dönüşünü temsil eden büyük bir anahtar maketiyle geldi.

Bazı göstericiler ise üzerlerinde Filistinli kadınların geleneksel kıyafetleriyle yürüdü.

"Mülteciler için dönüş hakkı ve esirler için özgürlük", "Nekbe'yi unutmuyoruz" ve "Filistin kazanacak" sloganları atan göstericiler, "Bizim hafızamız, bizim direnişimiz, bizim topraklarımız, bizim dönüşümüz", "Tüm Filistinliler için özgürlük" ve "Boykot etmek direnmektir" yazılı afişler açtı.

Filistinli mültecilerin kendi topraklarına dönebilmesini talep eden göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin de serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Hamouri, yürüyüşte yaptığı konuşmada, "Her şey 78 yıl önce başladı, hiçbir şey 7 Ekim'de (2023) başlamadı." dedi.

İsrail'in 1948'de başlattığı şeyi sürdürdüğünü belirten Hamouri, "Bugün, halkımızın Filistin'de yaşadıkları, Lübnan'ın yaşadıkları, bölgenin yaşadıkları, Nekbe'nin devamıdır." ifadesini kullandı.

Hamouri, İsrail'in Filistinlileri bombalayarak yerinden etmeye çalıştığına işaret ederek, "Bugün Gazze'deki, Batı Şeria'daki, Kudüs'teki soykırım devam ediyor." diye konuştu.

"İsrail'in Eurovision'a katılımı tam bir skandal"

Sivil toplum kuruluşu Urgence Palestine (Acil Filistin) Üyesi Filistinli Samia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bana göre, Nekbe, asla sona ermedi ve devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana (Nekbe'nin) hızlandığını açıkça görüyoruz." sözlerini sarf etti.

Samia, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik etnik temizliğin artarak devam ettiğine işaret ederek, "Filistinli kardeşlerimizi desteklemek için bugün sokakta olmamız önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme ve geri dönüş haklarını talep ettiğini kaydeden Samia, idari gözetimde bulunan Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını istedi.

"Bence İsrail'in Eurovision'a katılımı tam bir skandal" ifadesini kullanan Samia, bu yıl şarkı yarışmasına katılmayarak boykot eden ülkeleri takdir etti.

"İsrail'in Eurovision'da olmasını gerektirecek herhangi bir neden yok. Avrupa Birliği'nin bir parçası bile değiller" yorumunu yapan Samia, bu nedenle İsrail'in Eurovision'a katılmasını anlayamadığını kaydetti.

Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi.

Siyonist çeteler, 70'ten fazla katliam yaptı ve bu olaylarda 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

