Paris'te Filistinli Esirler İçin Yürüyüş

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esirlerin serbest bırakılması çağrısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Filistin destekçileri, yerel saatle 14.00'te Paris'in Menilmontant metro durağı önünde toplandı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Paris'teki Barbes metro durağı istikametinde yürüyen eylemciler, Filistinli mültecilerin kendi topraklarına yeniden dönebilmesi için çağrıda bulundu.

Eylemciler, İsrail Meclisinin Filistinli esirlere yönelik idam cezası yasasına karşı tepkilerini dile getirdi.

Bir göstericinin kefenli oyuncak bebek taşıdığı yürüyüşte, "Tüm esirler için özgürlük" ve "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" sloganları atıldı.

Eylemciler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 200'den fazla Filistinli gazeteciyi öldürmesine tepki gösterdi. Bir eylemci, bu duruma dikkati çekmek için üzerinde kırmızı boya olan basın yeleği taşıdı.

Yürüyüş "17 Nisan Filistinli Esirler Günü" dolayısıyla düzenlendi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" olarak ilan etmişti.

İsrail, Filistinlilere idam cezası yasasını onayladı

İsrail Meclisi, İran'a saldırıların gölgesinde Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Yasaya göre, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.

Yasa, idam cezası kararı için oy birliği şartının aranmamasını ve kararın hakimlerce salt çoğunlukla verilmesini öngörüyor.

Yasa ile işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail askeri mahkemelerinin idam cezası verebilmesinin önü açıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da askeri mahkemelerin Filistinli esirlere ölüm cezası vermesi halinde, af ve temyiz yolu kapalı olacak.

İsrail'de yargılanan Filistinli esirler için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

İsrailli bazı insan hakları örgütleri, Meclisten geçen yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesine başvuruda bulundu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi "Adalah"ın başvurusu üzerine yasa hakkında 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı getirmişti.