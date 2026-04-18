Paris'te Filistinli Esirler İçin Yürüyüş
Paris'te Filistinli Esirler İçin Yürüyüş

18.04.2026 17:59
Filistin destekçileri, Paris'te Filistinli esirlerin serbest bırakılması için yürüyüş düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esirlerin serbest bırakılması çağrısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Filistin destekçileri, yerel saatle 14.00'te Paris'in Menilmontant metro durağı önünde toplandı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Paris'teki Barbes metro durağı istikametinde yürüyen eylemciler, Filistinli mültecilerin kendi topraklarına yeniden dönebilmesi için çağrıda bulundu.

Eylemciler, İsrail Meclisinin Filistinli esirlere yönelik idam cezası yasasına karşı tepkilerini dile getirdi.

Bir göstericinin kefenli oyuncak bebek taşıdığı yürüyüşte, "Tüm esirler için özgürlük" ve "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" sloganları atıldı.

Eylemciler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 200'den fazla Filistinli gazeteciyi öldürmesine tepki gösterdi. Bir eylemci, bu duruma dikkati çekmek için üzerinde kırmızı boya olan basın yeleği taşıdı.

Yürüyüş "17 Nisan Filistinli Esirler Günü" dolayısıyla düzenlendi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" olarak ilan etmişti.

İsrail, Filistinlilere idam cezası yasasını onayladı

İsrail Meclisi, İran'a saldırıların gölgesinde Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Yasaya göre, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.

Yasa, idam cezası kararı için oy birliği şartının aranmamasını ve kararın hakimlerce salt çoğunlukla verilmesini öngörüyor.

Yasa ile işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail askeri mahkemelerinin idam cezası verebilmesinin önü açıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da askeri mahkemelerin Filistinli esirlere ölüm cezası vermesi halinde, af ve temyiz yolu kapalı olacak.

İsrail'de yargılanan Filistinli esirler için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

İsrailli bazı insan hakları örgütleri, Meclisten geçen yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesine başvuruda bulundu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi "Adalah"ın başvurusu üzerine yasa hakkında 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı getirmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Paris'te Filistinli Esirler İçin Yürüyüş - Son Dakika

7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’de Asensio kararı Fenerbahçe'de Asensio kararı
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu

18:01
Beşiktaş’tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
Beşiktaş'tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
17:49
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
17:36
Ayser Çalık Ortaokulu’nun tabelası, yeni binaya asıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
17:36
Talimatı verdi Sergen Yalçın’ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor
Talimatı verdi! Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor
17:06
Trump’ın açıklamasına İran’dan dakikalar sonra yanıt
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt
16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
SON DAKİKA: Paris'te Filistinli Esirler İçin Yürüyüş - Son Dakika
