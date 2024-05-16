Paris\'te Filistinlilerin Nekbe\'nin 76. yıl dönümü için gösteriler düzenlendi

Güncel

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76. yıl dönümü dolayısıyla 2 gösteri organize edildi.

Paris'te Filistin destekçisi öğrenciler, Nekbe'nin 76. yıl dönümü nedeniyle Sorbonne Meydanı'nda toplandı.

Gazze'de derhal ateşkesin sağlanmasını talep eden göstericiler, ellerinde "Filistin'i Desteklemek Bir Suç Değil" yazılı döviz taşıdı.

Soy ismini vermek istemeyen Filistinli öğrenci Khaled, burada yaptığı konuşmada "76 yıldır etnik temizlik, baskı, işgal, apartheid ve adaletsizlik sürüyor. ve Nekbe hiçbir zaman sona ermedi." ifadelerini kullandı.

Khaled, zorunlu göçe tabi tutulan Filistinlilerin 76 yıldır "mülteci" olarak yaşadığını ve insan haklarından mahrum bırakıldığını söyledi.

"Hepimiz Nekbe'nin çocuklarıyız"

Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda Nekbe'nin yıldönümü dolayısıyla bir başka gösteri düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesini talep eden göstericiler, "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi" ve "Hepimiz Nekbe'nin çocuklarıyız" sloganları attı.

Göstericiler, ellerinde büyük bir Filistin bayrağı, üzerinde kırmızı boya olan beyaz kefene sarılmış oyuncak bebek, "Öğrenciler Soykırıma Karşı. Filistin Direnişine Destek" ve "Soykırımı Durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteride bir adam gömleğinin üzerine Filistin'i temsilen karpuz şeklinde broş takarken, bir kişi de gösteriye karpuz şeklinde maket getirdi.

Çok sayıda eylemci, 1948'de zorunlu göçe tabi tutulan Filistinlilerin evlerine geri dönüş umudunu temsilen "anahtar maketler" taşıdı.

Üzerinde kırmızı boya olan beyaz tulum giyen göstericiler de yere uzanarak eylem gerçekleştirdi.

Göstericiler, dünya genelindeki Filistinli mültecilerin evlerine geri dönebilmesini talep ederken, İsrail'i de boykot etme çağrısı yaptı.

Soyadını vermek istemeyen 20 yaşındaki hukuk öğrencisi Kasai, AA muhabirine, Filistinlilere tüm hakların verilmesi gerektiğini belirterek, "İnsanların öldürülmesi ve gözlerimizi kırpıp günümüze devam etmemiz normal değil." dedi.

Kasai, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısına değinerek, "Bir yerde mülteciler varsa ve orayı bombalamaya karar veriyorsak o zaman bu halkı yok etmek istiyoruz demektir." diye konuştu.

Soyadını belirtmeyen 18 yaşındaki lise öğrencisi Lina da Filistinlileri kardeşi gibi gördüğünü ve Filistin için gösteriye katıldığını anlattı.

Lina, Fransız devletinin neo-Nazilerin gösterilerine izin verirken, Filistin için yapılan gösterileri yasaklaması karşısında hayal kırıklığına uğradığını dile getirerek, Gazze'de ateşkesin sağlanmasını istedi.