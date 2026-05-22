Paris'te İnsan Hakları Semineri

PARİS, 22 Mayıs (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2026 Çin-Avrupa İnsan Hakları Semineri, 21 Mayıs 2026.

"Değişen Uluslararası Düzende İnsan Haklarının Geleceği" temasıyla düzenlenen seminerde, Çin ve Avrupa ülkelerinden 150'yi aşkın yetkili ve insan hakları uzmanı bir araya geldi.

Seminerde insan hakları alanında karşılaşılan zorluklar, ülkelerin bu konudaki sorumlulukları, insan hakları kavramlarının tarihsel değeri ve modern gelişimi gibi temel konuların yanı sıra kardeşlik, uluslararası dayanışma ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk vizyonu ele alındı.

İlki 2015 yılında gerçekleştirilen seminer, Çin ile Avrupa arasında insan haklarının geliştirilmesi konusunda derinlemesine görüş alışverişi ve işbirliğine olanak tanıyan bir platform niteliği taşıyor.

Bu yıl Çin İnsan Hakları Araştırmaları Derneği ve Fransa Yurtdışı Bilimler Akademisi'nin ortak ev sahipliğini üstlendiği seminer, Çin Güneybatı Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesi İnsan Hakları Enstitüsü, Fransa Yönetim ve Yönetişim Çalışmaları Enstitüsü, Çek Solu Enstitüsü ve Yunanistan Chrysea Merkezi'nin destekleriyle gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Wu Huiwo/Xinhua)