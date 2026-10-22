Paris'te Louvre dahil başlıca müzeler 24 Ekim'de ziyaretçilere kapatılacak - Son Dakika
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Paris'te Louvre dahil başlıca müzeler 24 Ekim'de ziyaretçilere kapatılacak

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Fransa Kültür Bakanlığı, 24 Ekim'de olası Sarı Yelekliler eylemlerine karşı Paris'te Louvre, Orsay ve Picasso dahil başlıca müzeleri kapatacak. Bakanlık, ziyaretçi ve çalışan güvenliği ile eserlerin korunması için bağlı tüm kurumlarda güvenlik önlemleri alacak.

Fransa'da yağma ve şiddet olaylarının yaşandığı 17 Ekim'deki Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından kısmi sokağa çıkma yasağı dahil güvenlik tedbirleri sıkılaştırılırken, 24 Ekim'de olası eylemlere karşı başkent Paris'te Louvre'nin de aralarında olduğu başlıca müzeler kapılarını ziyaretçilere kapatacak.

Yerel basında yer alan haberlere göre, toplumsal huzursuzluğun ve protestoların arttığı Fransa'da hükümet hafta sonu planlanan eylemlere karşı yeni önlemler aldı.

Fransa Kültür Bakanlığı 24 Ekim'de valiliklerin eylem yasağına rağmen birçok kentte sokağa inmesi beklenen Sarı Yelekliler'e karşı başkentteki başlıca müzelerin kapatılmasına karar verdi.

"Ziyaretçilerin ve çalışanların güvenliği ve eserlerin korunmasını sağlamak için" kapılarını ziyaretçilere kapatacak müzeler arasında dünyaca ünlü Louvre, Orsay ve Picasso yer alıyor.

Fransa Kültür Bakanlığına bağlı kurumların tamamında gerekli güvenlik önlemleri alınacak.

Fransa'daki olaylar

Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Eylemlerde iş yeri zarar görenler hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon, Nice ve Marsilya şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gelecek günlerde sendika dışı tüm eylemleri yasaklayacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Paris'te Louvre dahil başlıca müzeler 24 Ekim'de ziyaretçilere kapatılacak - Son Dakika
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