Paris'te Montparnasse İstasyonu'nda Elektrik Arızası
Montparnasse Tren İstasyonu'nda elektrik arızası nedeniyle tren seferleri durduruldu.
PARİS, 28 Ağustos (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'teki Montparnasse Tren İstasyonu, 27 Ağustos 2026.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Montparnasse Tren İstasyonu'nda tren seferleri, perşembe günü elektrik sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle geçici olarak durduruldu. (Fotoğraf: Wu Huiwo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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