Paris'te Olimpiyatları Protesto Gösterileri Düzenlendi - Son Dakika
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Paris'te Olimpiyatları Protesto Gösterileri Düzenlendi

Fransa'nın 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde başkent Paris'te düzenlenen protesto gösterilerinde, olimpiyat hazırlıkları kapsamında düzensiz göçmenlerin tahliye edilmesi ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi. Göstericiler, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak sloganlar attı. Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

25.07.2024 22:03
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Fransa'nın 26 Temmuz-11 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde başkent Paris'te olimpiyatları protesto gösterileri düzenlendi.

Paris'te bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, olimpiyat hazırlıkları kapsamında şehirdeki düzensiz göçmenleri tahliye ederek yapılan "sosyal temizliği" ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Solidaires adlı sivil toplum kuruluşunun girişimiyle bir araya gelen göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve "Dünya yanıyor, artık oyun yok", "Olimpiyatlara hayır, ne burada ne de başka yerde", "Dışlanmanın Olimpiyat Oyunları, 12 bin 500 kişi tahliye edildi" yazılı pankartlar taşıyarak "Katil İsrail, Macron suç ortağı", "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" sloganları attı.

Paris'te düzensiz göçmenlerin barındığı birçok bina olimpiyatlara hazırlık kapsamında tahliye edilmiş, çok sayıda insan hakları savunucusu sivil toplum kuruluşu bu tahliyelere tepki göstermişti.

Fransa'nın 100 yılın ardından ev sahipliği yapacağı 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz'da başkent Paris'ten geçen Sen Nehri'nde düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak. Yaklaşık 10 bin 500 sporcunun katılımıyla yapılacak Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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