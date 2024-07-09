Paris'te Sol İttifakının Seçim Zaferi Memnuniyetle Karşılandı

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Fransa'nın başkenti Paris'te vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararıyla gidilen erken genel seçimlerde sol ittifakı Yeni Halk Cephesinin sandıktan birinci çıkmasından memnun olduğunu ifade etti.

6-9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlarken yarışı galibiyetle tamamladı.

Macron, AP seçimlerindeki mağlubiyeti üzerine 9 Haziran'da beklenmedik kararla Ulusal Meclisi feshederek ülkeyi erken seçime götürdü.

Seçimlerin 30 Haziran'da düzenlenen ilk turunda büyük başarı elde eden RN ve müttefikleri oyların yüzde 33 alarak seçimi önde götürürken sol ittifakı ve Macron kanadının ikinci tur kapsamındaki işbirliği seçimin seyrini değiştirdi.

İktidar kanadı ve sol ittifakı 200'den fazla seçim bölgesinde ilk turda 3. gelen adaylarını aşırı sağ aleyhine geri çekti.

Seçimin ikinci tur sonuçları, aşırı sağ ittifakının Mecliste çoğunluğa ulaşacağını gösteren anket sonuçlarını haksız çıkardı.

7 Temmuz'da düzenlenen ikinci turda, anket sonuçlarının tahminlerinin aksine Yeni Halk Cephesi sandıktan galibiyetle çıktı.

4 sol ve çevreci partinin katılımıyla kurulan Yeni Halk Cephesi, Mecliste 178 sandalyeye ulaşırken seçimi ikinci sırada tamamlayan Macron ittifakı 163 milletvekili çıkararak Meclisteki nispi çoğunluğunu kaybetti.

RN 89 olan milletvekili sayısını, seçimde girdiği ittifakla beraber 143'e çıkarsa da seçimi 3. sırada bitirdi. Aşırı sağ bir önceki seçimin aynı turuna göre oy sayısını hemen hemen 3'e katlayarak 10 milyondan fazla seçmene ulaşırken bu artış Mecliste mutlak çoğunluğu elde etmesi için yeterli olmadı.

Seçim sonrası sol ittifakı, aşırı sağ ittifakı ve iktidar ve ortaklarının ittifakı şeklinde 3 farklı ana blok halinde parçalı bir Meclis ortaya çıkarken herhangi bir parti veya ittifak da salt çoğunluk için gerekli 289 sandalye sayısına ulaşamadı.

Ülke seçimlerinde nadir olan bu durumla beraber, Macron'un yeni bir başbakan atayıp atamayacağı ve bu yeni ismi hangi siyasi oluşumdan seçeceği merak ediliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'in 19. bölgesinde de genel seçimlerin galibi sol ittifakının adayları Sarah Legrain ve Daniele Obono ilk turda milletvekili seçildi.

Paris'in 19. bölgesinde vatandaşlar, erken genel seçimlerin sonuçlarını AA muhabirine değerlendirdi.

"Umarım en iyisi olur"

24 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi Maelle, genel seçimlerinin sonuçlarının beklenmedik ancak güzel sürpriz olduğunu söyledi.

Maelle, sonradan olayların nasıl gelişeceğini kestiremediğini belirterek hiçbir partinin çoğunluğa ulaşamadığı Mecliste kimin ne yapacağının merak uyandırdığını ifade etti.

"(Mecliste) Umarım en iyisi olur ve eskisinden de daha kaotik olmaz." diyen Maelle, aşırı sağcı RN'nin beklentilerin aksine sandıktan 3. çıkmasını "güzel haber" olarak nitelendirdi.

Maelle, diğer partilerin aşırı sağcı seçmenlerin beklentilerini kulak ardı etmemesi gerektiğini vurgulayarak "(Aşırı sağa) Oy verenlerin de beklentisi var ve diğer partiler, ortalığı sakinleştirmek için bunu nasıl çözecek? Bence insanların endişelerini dinlemek önlemi." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Maelle, parti baz alındığında RN'nin çok yüksek puan aldığına dikkati çekti.

"Herkes gibi ben de şaşırdım"

44 yaşındaki Parisli Zina, solun seçimdeki galibiyeti hakkında "Herkes gibi ben de şaşırdım. Kısmen güzel bir haber." dedi.

Zina, RN'nin bu seçimde Mecliste çok fazla sandalye kazandığını ifade ederek bunun olumlu bir siyasi gelişme olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların aşırı sağın iktidara gelmesinden endişe duyduğunu kaydeden Zina, "(2027'de) Cumhurbaşkanı seçimlerine kadar beklemede olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Sol ittifakı ve iktidar kanadının ikinci turda aşırı sağa karşı işbirliği konusunda Zina, "RN'ye karşı cephe oluşturulmasını sağladı. Bu, bir şekilde sonuçları saptırmış olabilir ancak kötü anlamda değil bence. En önemlisi RN gibi ırkçı, yabancı düşmanı ve hoşgörüsüz partinin geçmemesini sağlamaktı diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Olumlu anlamda şaşırdım, çok mutluydum"

Genel seçimlerde ilk kez oy kullanan 18 yaşındaki Meriem, seçim sonuçlarının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Meriem, "(Bu sonuçları) Beklemiyordum. Sağın yararına olacağını düşünüyordum ancak olumlu anlamda şaşırdım, çok mutluyum." ifadelerini kullanarak yaşadığı bölgedeki belediyede oy sayımı işlemlerine katıldığını belirtti.

RN'nin oylarını artmasıyla hayal kırıklığına uğradığını dile getiren Meriem, gelecek günlerde solcu hükümet kurulacağı veya mevcut hükümetle devam edileceği ihtimalleri üzerinde durdu.

"Bir oy her şeyi değiştirebilir"

17 yaşındaki lise öğrencisi Maloube ise yaşı tutmadığı için bu seçimde oy veremediğini belirterek oy kullanabilseydi seçimini Yeni Halk Cephesinden yana yapmış olacağını kaydetti.

Maloube, "İlk turda RN'nin başa geçmesi beni korkuttu ancak ikinci turda çok fazla mutluydum ve sonunda Yeni Halk Cephesi ile ilerleyeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir oy her şeyi değiştirebilir" diyen Maloube, çevresinde reşit olanları oy vermeye teşvik ettiğini belirtti.

Maloube, "Kimin başbakan olacağını bilmiyoruz şimdilik. Jean-Luc Melenchon'un partisinden biri olmasını umuyorum. Asgari ücretin net 1600 avroya çıkmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.