Paris'te Yapay Zeka Zirvesi: ABD ve İngiltere İmzalamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Paris'te Yapay Zeka Zirvesi: ABD ve İngiltere İmzalamadı

Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde 61 ülke anlaşmaya varırken, ABD ve İngiltere aşırı düzenlemelere itiraz etti.

12.02.2025 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın ev sahipliğinde 10-11 Şubat'ta Paris'te düzenlenen uluslararası Yapay Zeka Eylem Zirvesinde sonuç bildirgesini imzalamayarak sektörde aşırı düzenlemelere karşı çıkan ABD ve İngiltere ile diğer ülkeler arasında yaşanan görüş ayrılığı öne çıktı.

Paris'teki Grand Palais'te 700'den fazla ülke temsilcisinin katıldığı Yapay Zeka Eylem Zirvesinin sonuç bildirisine Fransa ve Çin'in aralarında bulunduğu 61 ülke imza atarken, ABD ve İngiltere bildiriyi imzalamadı.

Bildiri kapsamında 61 ülke "açık, kapsayıcı ve etik" yapay zeka inşası konusunda uzlaşırken, İngiltere ve ABD sektöre getirilecek düzenlemeler konusunda frene bastı.

Sektöre öncülük eden ülkelerden ABD'nin Başkan Yardımcısı JD Vance, zirvede yaptığı konuşmada, yapay zekaya yönelik düzenlemelere karşı uyarıda bulunarak, "Düzenlemelerin çığır açan bu sektörü öldürebileceğine inanıyoruz." dedi.

Hindistan ve Fransa'nın eş başkanlığını yaptığı zirvede, ülkeler yapay zekanın kapsayıcı ve erişilebilir olması gerektiğini vurgularken Vance, yapay zekanın tarafsız olmaması gerektiğini ve Amerikan yapay zeka modellerinin "otoriter sansürlerden" uzak olduğunu savundu.

Vance bu ifadeleriyle, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ters düştü.

Macron, konuşmasında, yapay zekanın daha iyi ilerlemesi için daha fazla düzenleme getirilmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Bu arada, İngiltere de zirve kapsamında kurulan ve yapay zeka teknolojisinin gezegen üzerindeki etkisine odaklanacak Sürdürülebilir Yapay Zeka Koalisyonuna katılsa da sonuç bildirgesine imza atmadı.

İngiltere Başbakanlık Sözcülüğünden yapılan açıklamada, bildiriye imza atılmamasının nedeni olarak "ulusal çıkarların önceliği" gösterildi.

Açıklamada, ulusal güvenlik ve yapay zekanın küresel yönetişimi konusundaki "endişeler" nedeniyle İngiltere'nin imzacı devletler arasında yer almadığı belirtildi.

Yapay Zeka Eylem Zirvesi sonuç bildirisi

Paris'te 10-11 Şubat tarihlerinde dünya genelinde çok sayıda katılımcı ile düzenlenen zirvenin sonuç bildirisine 61 ülke imza atmış ve ülkeler "açık, kapsayıcı ve etik" yapay zeka inşası konusunda uzlaşmıştı.

Çok taraflı bir atmosferde yapay zeka ve enerjiye ilişkin soruların "ilk kez" ele alındığı kaydedilen bildiride, yapay zekanın iş sektörüne etkileri konusunda farkındalığın artırılması ve bu sektörün geleceğini "olumlu" yönde etkileyen teknolojilerin teşvik edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Bildiride, yapay zeka yönetişiminde koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu teknolojinin daha erişilebilir kılınması için piyasada tekelleşmenin önüne geçilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Ayrıca bildiride yapay zekanın toplumlar ve gezegen için "sürdürülebilir" kılınmasının öncelikli olduğu ifade edilmişti.

Zirve kapsamında yeni inisiyatifler ve yatırımlar açıklandı

Zirve kapsamında Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) kuruluşun nisan ayında kendi Yapay Zeka ve Enerji Gözlemevi'ni açacağını duyurmuştu.

Bu arada, 60'tan fazla firma Avrupa'yı yapay zeka alanında "dünya lideri" yapmak hedefiyle bir koalisyon kurduklarını açıklamıştı.

Aralarında, Airbus ve Mistral AI gibi Avrupalı şirketlerin yer aldığı koalisyona "Avrupa Birliği Yapay Zeka Şampiyonları Girişimi" adı verildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gelecek yıllarda yapay zeka alanında 109 milyar avroluk yatırım yapacaklarını duyururken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa'da yapay zeka alanında 200 milyar avroluk kamu ve özel sektör yatırımını devreye sokmayı hedeflediklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İngiltere, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Fransa, Dünya, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris'te Yapay Zeka Zirvesi: ABD ve İngiltere İmzalamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:01 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
14:27 Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
13:19 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık
12:10 Esenyurt’ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü
21:57 TFF’nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı
21:17 Trump’ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor Trump'ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
21:16 Galatasaray, Ankaragücü’nden Arda Ünyay’ı kadrosuna kattı Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı
21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
20:22 Sağlık Bakanlığı’ndan Der Spiegel’in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor Sağlık Bakanlığı'ndan Der Spiegel'in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor
20:01 Afyonkarahisar OSB’de 20 saat süren fabrika yangını İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti Afyonkarahisar OSB'de 20 saat süren fabrika yangını! İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 15:25:07. #1.11#
SON DAKİKA: Paris'te Yapay Zeka Zirvesi: ABD ve İngiltere İmzalamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.