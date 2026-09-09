Paris'teki Uluslararası Uzay Zirvesi'nde 120 ülkeden 1100 firma bir araya geldi - Son Dakika
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Paris'teki Uluslararası Uzay Zirvesi'nde 120 ülkeden 1100 firma bir araya geldi

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Fransa'nın başkenti Paris'te Grand Palais'de başlayan Uluslararası Uzay Zirvesi'ne 120 ülkeden yaklaşık 1100 firma katılıyor. Zirvede uzay güvenliği, teknolojileri ve ekonomisi ele alınacak. Almanya Başbakanı Merz katılamazken, SpaceX ve Blue Origin dahil bazı ABD'li firmaların zirvede olmaması dikkati çekti.

Fransa'nın başkenti Paris'te, uzay güvenliği, teknolojileri ve ekonomisinin ele alınacağı Uluslararası Uzay Zirvesi başladı.

Paris'te Grand Palais'de (Büyük Saray) başlayan Uluslararası Uzay Zirvesi'ne, 120 ülkeden uzay sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 1100 firma katılıyor.

Zirvede 2 gün boyunca "Küresel uzay ekonomisinin karşı karşıya kaldığı sorunları çözmek", "Uzayın güvenliğini diyalog, savunma ve ortaklıklarla sağlamak" ve "Uzay bilimlerine, teknolojilerine ve keşfine yönelik uluslararası yaklaşım: insanlığın geleceği için bir avantaj" başlıklı temalara ilişkin oturumlar düzenlenecek.

İlk gün zirvede Fransız astronot Thomas Pesquet'nin moderatörlüğünü yapacağı oturuma, İtalyan astronot Luca Parmitano, Alman astronot Alexander Gerst, Polonyalı astronot Slawosz Uznanski-Wisniewski, Fransız astronot Arnaud Prost konuşmacı olarak katılacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, söz konusu oturumun sonunda söz alması bekleniyor.

Macron, zirveye katılan yabancı delegasyonların temsilcileri için ayrıca bu akşam Elysee Sarayı'nda yemek verecek.

Almanya Başbakanı Merz ve bazı ABD'li firmalar zirvede yok

Fransa ve Almanya'nın eş başkanlık ettiği zirveye, Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılamayacak.

Elysee Sarayından geçen hafta basına yapılan açıklamaya göre, Merz, ülke siyasetindeki iç meseleler nedeniyle zirveye katılamayacak ancak ülkesini zirvede Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Almanya Araştırma, Teknoloji ve Uzay Bakanı Dorothee Bar temsil edecek.

Öte yandan, uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX ve Amazon'un kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos tarafından kurulan uzay şirketi Blue Origin dahil bazı ABD'li şirketlerin zirveye katılmayacak olması da dikkati çekti.

Politico internet sitesinin farklı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'de Beyaz Saray'ın bilim ve teknoloji politikası bürosundan bir sorumlu, 27 Ağustos'ta yaptığı telefon görüşmesinde SpaceX de dahil farklı ABD'li uzay firmalarına Paris'teki zirveye katılmalarının Avrupa Birliği'nin (AB) siyasi tutumlarına "üstü örtülü bir destek" olarak algılanacağını belirtti.

Söz konusu ABD'li sorumlu, zirvenin organizasyonu konusunda Fransa ve ABD arasında koordinasyon sağlanmadığını ifade ederek, Fransız hükümetini "rekabet karşıtı" adımlar atmakla suçladı ve Çin'in zirveye katılımdan ötürü duyduğu endişeyi dile getirdi.

Bu olayın ardından, SpaceX ve Blue Origin dahil 4 ABD'li firma zirveye katılmayacaklarını açıklamıştı.

İki gün sürecek zirve, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paris'teki Uluslararası Uzay Zirvesi'nde 120 ülkeden 1100 firma bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris'teki Uluslararası Uzay Zirvesi'nde 120 ülkeden 1100 firma bir araya geldi - Son Dakika
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