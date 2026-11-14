Paris Yunus Emre Enstitüsü, Jazzycolors'ta ilk kez oda cazı konseri düzenledi - Son Dakika
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Paris Yunus Emre Enstitüsü, Jazzycolors'ta ilk kez oda cazı konseri düzenledi

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Paris'te 24'üncüsü düzenlenen Jazzycolors Festivali'ne ilk kez katılan Paris Yunus Emre Enstitüsü, Çek Kültür Merkezi'nde oda cazı konseri düzenledi. Çello sanatçısı Sedef Erçetin ile piyanist Kerem Görsev'in sahne aldığı konsere Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz da katıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Jazzycolors Festivali kapsamında Türk sanatçılar Sedef Erçetin ve Kerem Görsev konser verdi.

Paris'te 3 Kasım'da başlayan Jazzycolors Festivali devam ediyor.

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen festivale ilk kez Paris Yunus Emre Enstitüsü (YEE) de katıldı.

Paris YEE, festival kapsamında başkentteki Çek Kültür Merkezi'nde konser organize etti.

Çello sanatçısı Erçetin ve piyanist Görsev konserde, chamber jazz (oda cazı) türünde eserler icra etti.

Konsere, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Burcu Özdemir, YEE Paris Müdürü Mehmet Altıntaş ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Altıntaş, konserin başında yaptığı konuşmada, konserde Görsev'in bestelediği eserlerin icra edileceğini dile getirerek, katılımlarından dolayı tüm davetlilere teşekkür etti.

Erçetin de konserde icra ettikleri her eserin arkasında bir hikayenin olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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