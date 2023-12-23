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PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPAN MOTOSİKLETLİ, 3 GÜN SONRA ÖLDÜ - Son Dakika
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PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPAN MOTOSİKLETLİ, 3 GÜN SONRA ÖLDÜ

GAZİANTEP'te, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Nuri Çoban (46), hastanede hayatını kaybetti.

23.12.2023 - 19:59,
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GAZİANTEP'te, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Nuri Çoban (46), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 20 Aralık gecesi, Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, plakası bilinmeyen hafif ticari aracını arızalandığı için yol kenarına park etti. Bu sırada aynı yönden gelen Nuri Çoban kontrolündeki 27 BA 691 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 4 çocuk babası Nuri Çoban, tüm müdahalelere rağmen 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çoban'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPAN MOTOSİKLETLİ, 3 GÜN SONRA ÖLDÜ
Kaynak: DHA
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Aralık, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPAN MOTOSİKLETLİ, 3 GÜN SONRA ÖLDÜ - Son Dakika
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