Parkta öldürülen kişinin ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Parkta öldürülen kişinin ailesini tehdit eden şüpheli tutuklandı

16.05.2026 16:30
Büyükçekmece'de, iki grup arasında parkta çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Abdülbaki Demirel'in ailesini tehdit ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muratçeşme Mahallesi'ndeki Şehit Sadık Bezer Parkı'nda 10 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Demirel'in ailesine tehdit içerikli mesaj gönderilmesine ilişkin çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, Demirel'in ailesinin cep telefonuna yurt dışı kayıtlı bir numaradan tehdit içerikli mesajlar gönderildiği, ayrıca Telegram üzerinden de benzer mahiyette paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Ekiplerin, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından aldıkları talimat doğrultusunda kullanıcı tespitine yönelik çalışmalarında, mesajları gönderen kişinin maktulün failleriyle ortak bir bağlantısının olmadığı değerlendirilen Ö.F.A. (20) olduğu belirlendi.

Şüpheli, Maltepe'deki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının cep telefonunun ön incelemesinde, suça konu çok sayıda delil niteliğinde kanıt bulunurken, yapılan tespitlerde "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "bilişim sistemine girme", "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" ve "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarıyla bağlantısı olduğu değerlendirildi.

Söz konusu suçlar kapsamında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi'nde çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "örgütün korkutucu gücünü kullanmak suretiyle tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından tutuklandı.

Ne olmuştu?

Muratçeşme Mahallesi'ndeki Şehit Sadık Bezer Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıkmış, kavgada bıçakla yaralanan Abdülbaki Demirel ve Savaş I. sağlık ekiplerince hastaneye götürülmüştü. Ağır yaralanan Demirel tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Çalışma kapsamında kavgaya karıştıkları belirlenen E.B. (16) ve M.A.D. (17) gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmışlardı.

Kaynak: AA

