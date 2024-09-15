Park Yüzünden Kavga

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BURSA'da, otomobil sürücüsü ile aracını önüne park etmek istediği dükkan sahibi arasında çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü otomobilini, marketin önüne park etmek istedi. Dükkan sahibi buna izin vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.