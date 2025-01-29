Parlayan Yıldızlar Konser Serisi Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Parlayan Yıldızlar Konser Serisi Başlıyor

İş Sanat, genç yeteneklere destek veren konser serisini başlatarak müzikseverlerle buluşturuyor.

29.01.2025 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş Sanat, gelecek vadeden yeteneklere ışık tutan Parlayan Yıldızlar konser serisi kapsamında, genç sanatçıları müzikseverlerle buluşturuyor.

İş Sanattan yapılan açıklamaya göre, konserler, genç yeteneklere destek sağlarken, sanatseverlere de geleceğin solistleriyle tanışma fırsatı sağlıyor.

Konser programı kapsamında 3 Şubat'ta 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda Zeynep Eker (piyano) ve Ayben Sever (flüt) resital verecek.

Eker'in repertuvarında Franz Liszt, Sergei Rachmaninoff, Frederic Chopin, Sergei Prokofiev, Sever'in repertuvarında ise George Enescu, Ekrem Zeki Ün, Gabriel Faure, Benjamin Godard ve Georges Bizet'nin eserleri yer alıyor.

Ücretsiz düzenlenen konserler için Biletix'ten rezervasyon yapılabilir.

Önceki sezonlarda İş Kuleleri Salonu'nda sahne alan Parlayan Yıldızlar'ın konserleri, İş Sanatın YouTube kanalından izlenilebilir.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Parlayan Yıldızlar Konser Serisi Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 02:43:04. #1.11#
SON DAKİKA: Parlayan Yıldızlar Konser Serisi Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.