Parlayan Yıldızlar Konser Serisi Başlıyor

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İş Sanat, gelecek vadeden yeteneklere ışık tutan Parlayan Yıldızlar konser serisi kapsamında, genç sanatçıları müzikseverlerle buluşturuyor.

İş Sanattan yapılan açıklamaya göre, konserler, genç yeteneklere destek sağlarken, sanatseverlere de geleceğin solistleriyle tanışma fırsatı sağlıyor.

Konser programı kapsamında 3 Şubat'ta 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda Zeynep Eker (piyano) ve Ayben Sever (flüt) resital verecek.

Eker'in repertuvarında Franz Liszt, Sergei Rachmaninoff, Frederic Chopin, Sergei Prokofiev, Sever'in repertuvarında ise George Enescu, Ekrem Zeki Ün, Gabriel Faure, Benjamin Godard ve Georges Bizet'nin eserleri yer alıyor.

Ücretsiz düzenlenen konserler için Biletix'ten rezervasyon yapılabilir.

Önceki sezonlarda İş Kuleleri Salonu'nda sahne alan Parlayan Yıldızlar'ın konserleri, İş Sanatın YouTube kanalından izlenilebilir.