Parolin: Uluslararası Hukukun Aşınması Endişe Verici

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, uluslararası hukukun aşınmasının endişe verici olduğunu belirterek, devletlere kendi kriterlerine göre "önleyici savaş" hakkı tanınmasının, tüm dünyayı ateşe verme riski taşıdığını söyledi.

Kardinal Parolin, Vatikan'ın yayın organı Vatican News internet sitesine, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırısıyla başlayan ve İran'ın bölge ülkelerini de kapsayan misillemeleriyle devam eden Orta Doğu'daki krizi değerlendirdiği bir demeç verdi.

"Uluslararası hukukun bu şekilde zayıflaması gerçekten kaygı verici." ifadesini kullanan Parolin, son yaşananları büyük bir acıyla takip ettiğini, Orta Doğu halklarının Hristiyan topluluklar da dahil olmak üzere yeniden savaş dehşetine ve belirsizlik sarmalına sürüklendiğini vurguladı."

Kardinal Parolin, barış ve güvenliğin, kan dökmeden diplomasi yoluyla geliştirilmesine inandığını ifade ederek "Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın da belirttiği gibi, güç kullanımı, siyasi ve diplomatik diyalog araçlarının tümü kullanıldıktan sonra, gereklilik ve orantılılık sınırları dikkatlice değerlendirildikten sonra sağlam gerekçeler temelinde ve her zaman çok taraflı yönetişim çerçevesinde, son ve en ciddi çare olarak düşünülmelidir." diye konuştu.

Orta Doğu'daki son krizin, "önleyici savaş" olarak tanımlanmasına ilişkin görüşleri sorulan Parolin, "Devletlerin kendi kriterlerine göre ve uluslar üstü bir yasal çerçeve olmaksızın 'önleyici savaş' hakkına sahip oldukları kabul edilirse, tüm dünya alevler içinde kalma riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Uluslararası hukuktaki bu gerileme gerçekten endişe verici. Adaletin yerini güç aldı, hukukun gücünün yerini güç hukuku almış durumda. Barışın ancak düşman tamamen yok edildikten sonra doğabileceği yönünde bir kanaat yayılıyor." ifadelerini kullandı.

"Müzakerelerin anlamı boşaltılmamalıdır"

Kardinal Parolin, devletler arası ilişkilerde çok taraflı diplomasi sisteminin, devletlerin eylemlerini sınırlayan yasal kısıtlamalara duydukları güvensizlik nedeniyle derin bir kriz yaşadığını dile getirdi.

Vatikan Devlet Sekreteri, çatışmaların bir an önce sona ermesini ve müzakerelere geri dönülmesini umduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müzakerelerin anlamı boşaltılmamalıdır. Somut sonuçlara ulaşabilmeleri için gerekli zaman tanınmalı, sabır ve kararlılıkla çalışılmalıdır. Uluslararası düzenin, 80 yıl önce BM'nin kurulmasıyla tasarlanan düzene kıyasla derinden değiştiğini kabul etmeliyiz. Geçmişe özlem duymadan, uluslararası kurumların meşruiyetinin zedelenmesine karşı çıkmak ve devletlerin anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde, diplomasi ve siyaset yoluyla çözmelerine yardımcı olan uluslar üstü normların pekiştirilmesini teşvik etmek gereklidir."