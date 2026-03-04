Parolin: Uluslararası Hukukun Aşınması Endişe Verici - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Parolin: Uluslararası Hukukun Aşınması Endişe Verici

04.03.2026 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatikan Devlet Sekreteri, 'önleyici savaş' hakkının dünya için risk taşıdığını belirtti.

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, uluslararası hukukun aşınmasının endişe verici olduğunu belirterek, devletlere kendi kriterlerine göre "önleyici savaş" hakkı tanınmasının, tüm dünyayı ateşe verme riski taşıdığını söyledi.

Kardinal Parolin, Vatikan'ın yayın organı Vatican News internet sitesine, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırısıyla başlayan ve İran'ın bölge ülkelerini de kapsayan misillemeleriyle devam eden Orta Doğu'daki krizi değerlendirdiği bir demeç verdi.

"Uluslararası hukukun bu şekilde zayıflaması gerçekten kaygı verici." ifadesini kullanan Parolin, son yaşananları büyük bir acıyla takip ettiğini, Orta Doğu halklarının Hristiyan topluluklar da dahil olmak üzere yeniden savaş dehşetine ve belirsizlik sarmalına sürüklendiğini vurguladı."

Kardinal Parolin, barış ve güvenliğin, kan dökmeden diplomasi yoluyla geliştirilmesine inandığını ifade ederek "Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın da belirttiği gibi, güç kullanımı, siyasi ve diplomatik diyalog araçlarının tümü kullanıldıktan sonra, gereklilik ve orantılılık sınırları dikkatlice değerlendirildikten sonra sağlam gerekçeler temelinde ve her zaman çok taraflı yönetişim çerçevesinde, son ve en ciddi çare olarak düşünülmelidir." diye konuştu.

Orta Doğu'daki son krizin, "önleyici savaş" olarak tanımlanmasına ilişkin görüşleri sorulan Parolin, "Devletlerin kendi kriterlerine göre ve uluslar üstü bir yasal çerçeve olmaksızın 'önleyici savaş' hakkına sahip oldukları kabul edilirse, tüm dünya alevler içinde kalma riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Uluslararası hukuktaki bu gerileme gerçekten endişe verici. Adaletin yerini güç aldı, hukukun gücünün yerini güç hukuku almış durumda. Barışın ancak düşman tamamen yok edildikten sonra doğabileceği yönünde bir kanaat yayılıyor." ifadelerini kullandı.

"Müzakerelerin anlamı boşaltılmamalıdır"

Kardinal Parolin, devletler arası ilişkilerde çok taraflı diplomasi sisteminin, devletlerin eylemlerini sınırlayan yasal kısıtlamalara duydukları güvensizlik nedeniyle derin bir kriz yaşadığını dile getirdi.

Vatikan Devlet Sekreteri, çatışmaların bir an önce sona ermesini ve müzakerelere geri dönülmesini umduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müzakerelerin anlamı boşaltılmamalıdır. Somut sonuçlara ulaşabilmeleri için gerekli zaman tanınmalı, sabır ve kararlılıkla çalışılmalıdır. Uluslararası düzenin, 80 yıl önce BM'nin kurulmasıyla tasarlanan düzene kıyasla derinden değiştiğini kabul etmeliyiz. Geçmişe özlem duymadan, uluslararası kurumların meşruiyetinin zedelenmesine karşı çıkmak ve devletlerin anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde, diplomasi ve siyaset yoluyla çözmelerine yardımcı olan uluslar üstü normların pekiştirilmesini teşvik etmek gereklidir."

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Vatikan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Parolin: Uluslararası Hukukun Aşınması Endişe Verici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı
BM’den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli BM'den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
13 yıl geçti ancak unutamamış Vidal’den Galatasaray itirafı 13 yıl geçti ancak unutamamış! Vidal'den Galatasaray itirafı
Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf
“3 Körfez ülkesi İran’a saldırılara katılıyor“ iddiası "3 Körfez ülkesi İran'a saldırılara katılıyor" iddiası

17:54
Ne olacak bu işin sonu Dünya Kupası’nda İran krizi
Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
17:35
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
17:15
Dubai’de lüks otellerin gecelik fiyatı dibe vurdu
Dubai'de lüks otellerin gecelik fiyatı dibe vurdu
16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 18:08:10. #7.13#
SON DAKİKA: Parolin: Uluslararası Hukukun Aşınması Endişe Verici - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.