PARS ALPHA İhracata Hazır

İlk sözleşmesi bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacına yönelik imzalanan PARS ALPHA 8x8 Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı, ihracat başarısına çok yakın.

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın 26. bölümünde Türk Silahlı Kuvvetleri görevine hazırlanan PARS ALPHA ele alındı.

FNSS Savunma Sistemleri Yurt İçi Programlar Direktörü Kerem Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PARS ALPHA'nın FNSS'in yaklaşık 35 yıllık tecrübesini yansıtan, PARS Ailesi'nin en yeni nesil üyesi olduğunu söyledi.

Bu araç tasarlanırken geçmiş yıllarda edinilen tüm tecrübeler ve muharebe sahasının değişen ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğunu ifade eden Kaplan, PARS Araç Ailesi'nin daha önce Malezya, Umman ve Türkiye olmak üzere farklı coğrafyalarda, farklı taktik ihtiyaçlarla, farklı doktrinlere göre saha tecrübesi kazandığını belirtti. Yanı sıra geleceğin muharebe ihtiyaçlarını da dikkate aldıklarını dile getiren Kaplan, PARS ALPHA tüm bu özellikleri barındıran en üstün araçları olduğunu vurguladı.

Yeni Nesil Araçlar Projesi'nin Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda tedarik edilecek hem en yüksek adette hem de yüksek teknolojik özelliklere sahip projesi olduğuna işaret eden Kaplan, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla aslında kara araçlarının en önemli projelerinin başında geliyor. Bu öneme paralel olarak Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 4 yıllık bir prototip yarıştırma ve test süreci yürütüldü. PARS ALPHA bu süreci üstün bir başarı ile tamamladı. Şubat ayında SSB ile sözleşme imzaladık. Sözleşme kapsamında 6x6 ve 8x8 olmak üzere, farklı silah kuleleri ile yaklaşık 8 farklı konfigürasyonla araç teslim edeceğiz. Tabi bu, projenin karmaşıklığını bir nebze artırıyor ama aynı zamanda da PARS ALPHA platformunun modülerliğini, farklı ihtiyaçlara hizmet etme kabiliyetini de ispatlayan bir husus. 2028 yılında teslimatlara başlamayı planlıyoruz. Bu proje dışında PARS ALPHA platformu pek çok farklı ihtiyaca da hizmet edecek. Hava savunma platformları vesaire olmak üzere farklı ihtiyaçlar için de aslında ürünümüzü tanıtmaya, farklı koordinasyonlara devam etmeye çalışıyoruz.

Sözleşmemizin T0'ı başladı. Şu an tasarım gözden geçirme aşamaları olacak. Her ne kadar prototip yarıştırma döneminde aracın bazı özellikleri doğrulanmış, görülmüş olsa da proje aşamasında çok daha kapsamlı testler olacak. Son kullanıcının görüşlerini alacak, yansıtacak şekilde proje gözden geçirme aşamaları tamamlandıktan sonra yaklaşık bir yıllık bir kalifikasyon sürecimiz olacak. O sürecin sonunda da teslimatları başlamayı planlıyoruz.

2027 yılında test amaçlı görücüye çıkacaktır. Hedefimiz çok daha önce başlamak. Daha erken bir aşamada yine görücüye çıkarabiliriz son halini. Ama 2028 yılı itibariyle inşallah barış içerisinde kullanılmaya devam etmesini istiyoruz."

"Yüksek popülerliğe sahip"

PARS ALPHA'nın önceki nesillerden ve rakiplerinden farklı bir yerleşim avantajına sahip olduğunu ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:

"Aracın güç grubunun önde konumlanması sayesinde aracın içerisinde sürücü, komutan ve tüm mürettebat hem göz temasına hem de yakın bir koordinasyon avantajına sahip. Bu onu hem önceki nesillerden hem de rakiplerinden ayırt ediyor. Hem bu özelliği sayesinde hem de FNSS'nin geçmiş yıllarda ihracat projelerindeki olumlu repütasyonu sayesinde aslında aracın yüksek bir popülerliği olduğunu söyleyebilirim. Şu an görüşmede olduğumuz birden fazla ülke var. Ama özellikle bir tanesinde imzaya çok yakınız. Dolayısıyla aslında bu yurt içindeki başarı, aracın kendi başarısı, ihracat başarısının tetikleme noktasına çok yakın. Çok yakın sürede inşallah bir imzayla da bunu taçlandırmak istiyoruz. Biz çok heyecanlıyız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanacağı gün için. Umarım bu kadar emeğin, bu kadar tecrübenin sonunda kullanıcı tarafında da ürün aynı şekilde büyük başarıyla sahada da kendini ispatlayacaktır."