Hatay'da Yeniden Refah Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Serdar Kıymacı, bir evin kapısına silahla ateş ettiği iddiasıyla tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.I'nın Kuzuculu Mahallesi'ndeki ikametinin kapısına maskeli ve motosikletli bir şüpheli tarafından silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelinin Kıymacı olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan zanlının evinde ruhsatsız av tüfeği ve tabancalar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kıymacı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Taraflar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürüldü.
Parti Başkanına Tutuklama!
