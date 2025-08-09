Paşalimanı Adası\'nda Yangın

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Yaklaşık 2 bin nüfuslu Paşalimanı Adası'ndaki Poyrazlı Mahallesi'ndeki arazide sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için çalışan ekiplere vatandaşlar da destek verdi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.