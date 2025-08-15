Paşalimanı Adası'nda Yangın Çıktı

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Paşalimanı Adası Harmanlı Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.