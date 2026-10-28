Pasifik Holding, üç ana ortağına konulan tedbirlerin kaldırıldığını duyurdu - Son Dakika
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Pasifik Holding, üç ana ortağına konulan tedbirlerin kaldırıldığını duyurdu

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Pasifik Holding, üç ana ortağına konulan tedbirlerin kaldırıldığını duyurdu
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Pasifik Holding, üç ana ortağı Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdülkerim Fırat hakkındaki tedbir kararlarının kaldırıldığını duyurdu. Holding, SPK'nın PASEU paylarına ilişkin suç duyurusunda ortaklarının yer almadığını bildirdi.

(ANKARA) - Pasifik Holding, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında üç ana ortağı Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdülkerim Fırat hakkında alınan tedbir kararlarının kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Pasifik Holding, şirket ortakları hakkında kamuoyuna yansıyan haberler ve Sermaye Piyasası Kurulunun 27 Ekim 2026 tarihli bülteninde yer alan Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ (PASEU) paylarına ilişkin kararlar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Holding, açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Pasifik Holding ortakları hakkında kamuoyuna yansıyan haberler ve Sermaye Piyasası Kurulunun Pasifik Eurasia (PASEU) paylarına ilişkin kararı hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şirketimizin üç ana ortağı hakkında alınan tedbir kararlarının kapsamının açıklığa kavuşturulması ve kaldırılması talebiyle 28 Ekim 2026 (bugün) tarihinde yasal haklarımız çerçevesinde itiraz başvurusu yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun 27 Ekim 2026 tarih ve 2026/77 sayılı bülteninde Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) payları hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, suç duyurusu kapsamında şirketimizin üç ana ortağı Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat'ın yer almadığı, delillerin yeniden değerlendirilerek, ortaklarımız hakkında söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.

27 Eylül 2026 tarihinde kamuoyu ve yatırımcılara yapılan duyurumuzda ifade edildiği üzere, Pasifik Grubu ortaklarının ve iştiraklerinin, sermaye piyasası mevzuatına aykırı herhangi bir işlemi olmamış, TEFAS'a açık veya kapalı şekilde yatırımcılara pazarlanan fonlarla hiçbir alım satım işlemi gerçekleştirilmemiştir. Bu fonlara herhangi bir hisse satışı veya PASEU hissesi satışı söz konusu olmamıştır.

Bununla birlikte kamuoyunda sorunlu fonlar olarak bahsi geçen bazı fonlarda PASEU hissesi yoğunlaşması nedeniyle bu hisse senedi üzerinde ilgili kurumlarca inceleme yürütülmüştür. Burada incelenen husus, PASEU hissesi ile ilgili kanunlara ve mevzuata aykırı bir işlem olup olmadığı, varsa da kimler tarafından bu işlemlerin gerçekleştirildiğidir. Yukarıda bahsi geçen 27 Ekim 2026 tarihli SPK bülteni bu işlemlerde grubumuz ortaklarının, yöneticilerinin ve şirketlerimizin hiçbir dahli olmadığını teyit etmiştir."

Açıklamada, fon sorununun, çok büyük bir kitle üzerinde büyük mağduriyetler oluşturduğu belirtilerek, "Ancak bu işlere bulaşmamış insanları ve ekonomimize büyük katkılar sağlayan ülkemizin değerli şirketlerini, bu şirketlerin çalışanlarını, yatırımcılarını ve ailelerini mağdur etmemek de herkesin sorumluluğudur. Bu kapsamda ilgili herkesi hassas davranmaya davet ediyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
Sermaye Piyasası KuruluMehmet ErdoğanFatih ErdoğanEkonomiFinansGüncelSon Dakika

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