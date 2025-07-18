Pasinler'de Cinayet Şüphesi: 1 Kişi Tutuklandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir kişi, akaryakıt istasyonu sahibini öldüren şüphelinin kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

İlçe çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunda 15 Temmuz'da işletme sahibi Hayati Yazıcı'yı (44) öldüren Y.I'nın (31) kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan T.Ö. (39) ile başka konuda yardım ettiği belirtilen M.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinayet zanlısı Y.I'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Olay

İlçenin çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunda 15 Temmuz'da işletme sahibi Hayati Yazıcı (44) ile Y.I. (31) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, Y.I, silahıyla Yazıcı'yı vurup otomobille bölgeden kaçmıştı.

Olayla ilgili T.Ö. ve M.I, Y.I'ya yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınmıştı.