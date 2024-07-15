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Pasinler'de dere taştı, 2 at mahsur kaldı

ERZURUM - Erzurum'un Pasinler ilçesinde sağanak yağış sele dönüştü.

Pasinler ilçesine bağlı Büyükdere ve Pelitli mahallelerinde sağanak yağış sonrası sel yaşandı. Derenin taşması sonucu araziler sular altında kaldı. Su baskını sırasında dere içerisinde bulunan 2 at da mahsur kaldı. Vatandaşların büyük korku yaşadığı selde bazı mahallelerle olan ulaşım ağıda kesildi.