Paşinyan'dan Barış Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Paşinyan'dan Barış Vurgusu

18.08.2025 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan'la tesis ettikleri barışın önemine dikkat çekti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la tesis ettikleri barışa, sahip oldukları en kıymetli şey gibi özen göstermek zorunda olduklarını belirterek, "Bu yeni bir yaşamdır. Tarihin yeni bir aşamasıdır." dedi.

Paşinyan, ulusa sesleniş konuşmasında, 8 Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptıkları üçlü zirveyi ve iki ülke arasındaki barış sürecini değerlendirdi.

Washington'da, devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve yargı yetkisine saygı esasına dayanan karşılıklı yükümlülükleri kayda geçirdiklerini belirten Paşinyan, ulaşım bağlantılarının açılması hususuna özel önem verdiklerini söyledi.

Paşinyan, Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan arasında Ermenistan toprakları üzerinden engelsiz iletişimin sağlanması hususunun Ermenistan için uluslararası alanda tanınmış iletişim garantileri ve işbirliği için yeni perspektifler anlamına geldiğini kaydetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le iki ülke arasında düşmanlık sayfasını kapatma hususunda mutabık kaldıklarını söyleyen Paşinyan, şunları dile getirdi:

"Sınırların değiştirilmesi amacıyla güç kullanılmasının kabul edilemezliği ilkesinin koşulsuz olduğunu ve gözden geçirilemeyeceğini beyan ettik. Bu, halklarımız için düşmanlığı geride bırakıp iyi komşuluk ilişkileri kurma yönünde tarihi bir fırsattır. Bugün ve gelecekte her türlü rövanş girişimini kesin olarak reddettik."

Paşinyan, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış tesis edilmiştir. 8 Ağustos'tan itibaren biz tamamen yeni bir gerçeklikte yaşıyoruz. Bu yeni bir Güney Kafkasya'dır, bu yeni bir Ermenistan Cumhuriyeti'dir. ve bu gerçeği kavramalıyız." dedi.

Bağımsızlığın ilk günlerinden bu yana çatışma atmosferinde yaşadıklarını hatırlatan Paşinyan, "Barış bizim için tanıdık olmayan, birçok açıdan yabancı bir olgudur. Ama sizleri bu anın önemini küçümsememeye çağırıyorum. Bugün bizlerin, eski sayfaları kapatma ve yeni sayfalar, barışın, üretimin ve gelişmenin sayfalarını açma imkanı vardır." diye kaydetti.

Paşinyan, hiç kimsenin barışı ihmal etme hakkına sahip olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan'la Ermenistan arasında tesis edilen barışa her gün, sahip olduğumuz en kıymetli şey gibi özen göstermek zorundayız. Bu yeni bir yaşamdır. Tarihin yeni bir aşamasıdır. Biz artık yeni şekilde yaşamalıyız. Düşünce tarzımızı, dilimizi, toplumsal alışkanlıklarımızı, devlet yaklaşımlarımızı, ekonomik modellerimizi değiştirmeliyiz. Çünkü barış farklı bir mantık, farklı bir psikoloji gerektiriyor."

Washington'da elde edilen mutabakatla 30 yıldan fazladır izolasyonda bulunan Ermenistan'ın inanılmaz fırsat elde ettiğini belirten Paşinyan, şunları kaydetti:

"Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ulaşım bağlantıları, toprak bütünlüğü, egemenlik, yargı yetkisi, sınırların dokunulmazlığı ilkeleri temelinde açılacaktır. Biz daha önce sınır geçişinin kolaylaştırılmasına hazır olduğumuzu beyan etmiştik. Bu husus, önümüzdeki ayrıntılı görüşmelerin konusu olacak. Ama bu hiçbir yeni tehdit içermiyor. Çünkü Washington deklarasyonunda karşılıklılık ilkesi kayda geçirilmiştir. Bu da Azerbaycan'la dengeli ve karşılıklı kabul edilebilir çözümler bulunacağının garantisidir."

Paşinyan, iki ülke arasındaki birtakım ihtilaflı arazilerin sınır belirleme ve sınır çizme sürecinde çözüleceğini bildirdi.

"Karabağ Ermenilerinin dönmesi gerçekçi değildir ve barış için tehlikelidir"

Karabağ meselesinin bazı çevreler tarafından Ermenistan'ın bağımsızlığını ve devletleşmesini geliştirmesini engellemek için bir araç olarak kullanıldığını vurgulayan Paşinyan, "Mültecilerin (Karabağ Ermenilerinin) Azerbaycan'a dönmesi gerçekçi değildir ve barış için tehlikelidir. Ermenistan, uluslararası toplumla birlikte onlar için ülkemizde yaşam ve entegrasyon koşullarını oluşturmalıdır." dedi.

Paşinyan, elde ettikleri barışın her gün korumaları gereken yeni bir gerçeklik olduğunu söyleyerek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Barış tesis edilmiştir ve bizim görevimiz ona özen göstermek, onu güçlendirmek ve yavaş yavaş daha kurumsal bir şekle dönüştürmektir. Bu, Ermenistan'ın bağımsızlığının, egemenliğinin ve devletleşmesinin korunmasının, bizim ve çocuklarımızın özgür ve mutlu bir ülkede yaşamamızın teminatıdır."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nikol Paşinyan, Ermenistan, Azerbaycan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paşinyan'dan Barış Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da bir evin balkonu çöktü, 2’si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı Diyarbakır'da bir evin balkonu çöktü, 2'si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı
İlginç görüntüler Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı İlginç görüntüler! Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı
Eski efsaneden Altay Bayındır’a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim Eski efsaneden Altay Bayındır'a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim
İngiltere’den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı İngiltere'den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail, Gazze’de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti İsrail, Gazze'de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti
Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar
Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti
Beşiktaş, Eyüpspor’u 906’da yıktı Beşiktaş, Eyüpspor'u 90+6'da yıktı
Beşiktaş’ta 3 sakatlık birden Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden
Ünlü oyuncuyla bir araya geldi Osimhen sinema filminde oynayacak Ünlü oyuncuyla bir araya geldi! Osimhen sinema filminde oynayacak
Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig’e damga vurdu Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig'e damga vurdu

18:56
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
19:15
Memur-Sen’den hükümetin zam teklifine yanıt
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 19:31:29. #7.12#
SON DAKİKA: Paşinyan'dan Barış Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.