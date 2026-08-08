Paşinyan ve Trump Barış Zirvesini Değerlendirdi - Son Dakika
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Paşinyan ve Trump Barış Zirvesini Değerlendirdi

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Paşinyan, Trump ile barış anlaşmasının yıl dönümünde telefonda görüştü, ilişkileri ele aldılar.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ile 8 Ağustos 2025'te Washington'da gerçekleştirilen ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması metninin paraflandığı zirvenin yıl dönümünde telefonda görüştü.

Armenpress'in haberine göre Paşinyan ile Trump telefonda görüştü.

Paşinyan, Trump'a 8 Ağustos 2025'te Washington'da Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması metninin paraflandığı zirveye ev sahipliği yaptığı ve tanık olarak imza attığı için teşekkürlerini sundu.

Ermenistan Başbakanı, Trump'ın kişisel çabalarının "barışın tesisinde" belirleyici öneme sahip olduğunu vurgularken, taraflar zirvenin Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barışın sağlanması ve bunun her iki ülke halkına yansımasıyla sonuçlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası" (TRIPP) Projesinin uygulanmasındaki mevcut durumu ele alan taraflar, TRIPP'in inşasına "yakın gelecekte" başlama konusundaki kararlılıklarını yeniden teyit etti.

Taraflar, Erivan-Washington ilişkileri ve uluslararası gündemde yer alan diğer konuları da görüştü.

Kaynak: AA

Donald Trump, Uluslararası, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

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