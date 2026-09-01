PASOK'tan 3 milyar avroluk İsrail hava savunma anlaşması için hükümete şeffaflık çağrısı - Son Dakika
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PASOK'tan 3 milyar avroluk İsrail hava savunma anlaşması için hükümete şeffaflık çağrısı

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Yunanistan'da muhalefetteki PASOK, İsrail ile imzalanan yaklaşık 3 milyar avroluk 'Aşil Kalkanı' hava savunma anlaşması kapsamında şeffaflık, Yunan savunma sanayisinin payı ve teknolojik bağımsızlık konularında hükümete sorular yöneltti.

Yunanistan'da muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK), İsrail ile imzalanan yaklaşık 3 milyar avroluk "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşmasına ilişkin şeffaflık, Yunan savunma sanayisinin payı ve ülkenin teknolojik bağımsızlığı konularında hükümete sorular yöneltti.

PASOK'un savunma alanından sorumlu milletvekili Mihalis Katrinis, Savunma Bakanı Nikos Dendias'a sunduğu soru önergesinde, hükümetin açıkladığı yüzde 25'in üzerindeki Yunan sanayi katılımının hangi somut ve bağlayıcı sözleşmelere dayandığının açıklanmasını istedi.

Anlaşma kapsamında yaklaşık 750 milyon avroluk işin 19 Yunan şirketine verilmesinin öngörüldüğünü hatırlatan Katrinis, bu şirketlerin hangi kriterlerle seçildiğinin, her birinin üstleneceği işin ve ekonomik payın kamuoyuna açıklanmadığına dikkati çekti.

Katrinis, yaklaşık 750 milyon avroluk Yunan katılımının "kesin ve uygulanabilir sözleşme yükümlülüğü mü, yoksa anlaşmanın ilerleyen aşamalarında değişebilecek bir hedef mi?" olduğunun da netleştirilmesini talep etti.

Önergede, Yunanistan'ın anlaşma kapsamında gerçek anlamda üretim, araştırma ve geliştirme, yazılım ve teknoloji transferi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği ve fikri mülkiyet hakkı elde edip edemeyeceği konularında da soru işaretleri bulunduğu belirtildi.

Katrinis ayrıca, "Aşil Kalkanı"nın merkezi komuta ve kontrol sisteminin İsrailli Rafael şirketi tarafından geliştirileceğine ilişkin İsrail Savunma Bakanlığının açıklamasına işaret ederek, sistem üzerindeki nihai kontrolün kimde olacağının açıklanmasını istedi.

Kaynak koduna erişimin tek başına teknolojik bağımsızlık anlamına gelmediğini belirten Katrinis, Yunanistan'ın sistemi bağımsız biçimde değiştirme, geliştirme ve farklı üreticilere ait radar, sensör ve savunma sistemlerini entegre etme hakkına sahip olup olmayacağının da açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

PASOK milletvekili, mevcut mimarinin Yunanistan'ı uzun vadede belirli bir yabancı üreticiye teknik veya sözleşmesel olarak bağımlı hale getirmemesi ve gelecekteki savunma tedarik seçeneklerini sınırlamaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Teknoloji, Politika, Savunma, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PASOK'tan 3 milyar avroluk İsrail hava savunma anlaşması için hükümete şeffaflık çağrısı - Son Dakika

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