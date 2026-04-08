Pastane Sahibi Yargılanıyor: Genç Kadın Ölümü

08.04.2026 21:12
Ağrı'da doğum günü pastasından zehirlenen Remziye Horuz'un ölümü üzerine pastane sahipleri yargılanıyor.

Ağrı'da doğum günü için arkadaşlarıyla satın aldığı pastayı yedikten sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 25 yaşındaki Remziye Horuz'un ölümüyle ilgili pastane sahibi ve iki çalışanın yargılanmasına devam edildi.

Ağrı 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık avukatları katıldı.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatih Y, Ferzende Y. ve Yakup A. bağlı bulundukları cezaevinden, müşteki avukatı ise Şanlıurfa'dan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Sanıklar savunmalarında, suçsuz olduklarını öne sürerek tahliye ve beraatlerini talep etti.

Horoz'un yakınları, sanıklar hakkında şikayetlerinden vazgeçti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar hakkında, imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Olay

Ağrı'da geçen yıl 2 Aralık'ta bir pastaneye giden Remziye Horuz ile arkadaşları S.Y. ve B.D, iddiaya göre Horuz'un yumurtaya alerjisi olduğunu belirterek yumurta içermeyen pasta siparişi vermiş, doğum günü kutlamasında bu pastayı yedikten sonra rahatsızlanan Horuz kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmış ve tüm müdahalelere rağmen 22 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, pastane sahibi Yakup A. (42) ile çalışanlar Fatih Y. (33) ve Ferzende Y.'nin (40) "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: AA

