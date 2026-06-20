Patara Antik Kenti'nde Gece Müze Deneyimi - Son Dakika
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Patara Antik Kenti'nde Gece Müze Deneyimi

Patara Antik Kenti\'nde Gece Müze Deneyimi
20.06.2026 10:11
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Patara Antik Kenti, gece aydınlatma ile tarihi yapıları ziyaretçilere sunarak farklı bir deneyim sağlıyor.

ANTALYA'da gece müzeciliği uygulamaları kapsamında Patara Antik Kenti'ndeki tarihi yapılar ışıklandırılarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Böylece ziyaretçiler, binlerce yıllık tarihi yapıları farklı bir atmosferde keşfetme imkanı buluyor.

Antik kentin simge eserlerinden Patara Nero Deniz Feneri ile çevresindeki kazı alanı, yapılan aydınlatma çalışmalarıyla gece saatlerinde de görünür hale geldi. Işıklandırılan alanlar, tarihi dokuyu ön plana çıkarırken ziyaretçilere farklı bir gezi deneyimi sunuyor. Gece müzeciliği uygulamasıyla Patara'nın kültürel mirasının daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor. Öğle saatlerinde kentte hava sıcaklığı 35 dereceye kadar ulaşırken, ziyaretçiler akşam esintisinde Nero Deniz Feneri, tiyatro, meclis binası ve sütunlu yollarda tarihe yolculuk yapabiliyor.

'ZİYARETÇİLERİMİZ TARİHİ YAPILARI DENEYİMLEME FIRSATI BULUYOR'

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şevket Aktaş, "Patara Antik Kenti'nde 1988 yılından günümüze kadar kesintisiz olarak kazı ve restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Özellikle 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından kentteki çalışmalar daha da hız kazandı. Bu süreçte tiyatro, meclis binası ve diğer önemli yapıların bulunduğu alanlarda aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi. 2025 yılına geldiğimizde ise uzun süredir devam eden restorasyon çalışmaları sonucunda Nero Feneri yeniden ayağa kaldırıldı. Çevre düzenlemeleri tamamlandı, yollar ışıklandırıldı ve fener aydınlatılarak gece müzeciliği kapsamına alındı. Bu kapsamda ziyaretçilerimiz farklı bir atmosferde tarihi yapıları deneyimleme fırsatı buluyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Patara Antik Kenti'nde Gece Müze Deneyimi - Son Dakika

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