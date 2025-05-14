Patara Deniz Feneri gece müzeciliğinin de gözdesi olacak - Son Dakika
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Patara Deniz Feneri gece müzeciliğinin de gözdesi olacak

Roma İmparatoru Nero'nun restore edilen Patara Deniz Feneri, şimdi de gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçilerin yolunu aydınlatmaya hazırlanıyor.

14.05.2025 11:40
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Roma İmparatoru Nero'nun restore edilen Patara Deniz Feneri, şimdi de gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçilerin yolunu aydınlatmaya hazırlanıyor.

Prestij eseri olarak Roma İmparatoru Nero tarafından milattan sonra 60-65'li yıllarda yaptırılan ancak doğal afetler nedeniyle yıkılan Patara Deniz Feneri için 5 yıl önce restorasyon çalışması başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesinin ardından hızlanan ve titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda tarihi yapı yeniden inşa edilerek ayağa kaldırıldı.

Yaklaşık 2 bin yıl önce denizcilerin yolunu aydınlatan eser, şimdi de Kültür ve Turizm Bakanlığının gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçilerini yıldızlar arasında tarih sarmalında büyüleyici yolculuğa çıkartacak.

Tarihi deniz feneri aydınlatılacak

Üzerinde "Ben imparator Nero. Bu feneri denizcilerin selameti için yaptım." ifadesinin de yer aldığı yazıt, yunus kabartması ve kubbe bulunan antik fenerde ışıklandırma çalışmaları yapılacak. Çevre düzenlemesi gibi eksikliklerinin tamamlanmasının ardından ziyarete açılması amaçlanan antik fener, ışıklandırdığında ise Kültür ve Turizm Bakanlığının gece müzeciliği uygulaması kapsamına alınacak. Geceleri de ziyaretçiyle buluşması planlanan eserin en çok turist çeken tarihi yapılardan biri olması bekleniyor.

Patara'nın doğal güzelliğiyle bilinen plajına yakın bölgede bulunan antik fenerin geçmişte denizcilere yol gösteren ışığı sembolik olarak yeniden yakıldığında yerli ve yabancı turistlerin de yolunu aydınlatacak.

AA ekibince, gece karanlığında uzun pozlama tekniğiyle görüntülenen antik deniz feneri yıldızlar altında da güzel görüntü oluşturdu.

"Dönemin mühendislik ve mimarlığını yansıtması açısından çok önemli"

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şevket Aktaş, AA muhabirine Roma İmparatoru Nero tarafından Likya Valisi Sextus Marcus Priscus'a yaptırılan deniz feneri yapısının restorasyon çalışmanın aslına uygun çok titiz bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Aktaş, fenerin 1400'lü yıllardaki depremde yıkıldığını varsaydıklarını ifade ederek, yüzyıllar sonra kentin siluetindeki yerini tekrar kazandığını kaydetti.

Fenerin kente denizden ve karayolundan gelenlere kılavuzluk etmeye devam ettiğini anlatan Aktaş, şöyle devam etti:

"Deniz feneri, Nero dönemine ilişkin ayağa kaldırılan tek deniz feneri olma özelliğini taşıyor. Fener, dönemin mühendislik ve mimarlığını yansıtması açısından çok önemli. İmparatorluğun prestijli yapılarından bir tanesi. Patara, Likya Birliği'nin, Roma İmparatorluğu döneminde Likya Eyaleti'nin ardından da İmparator Vespasian döneminde de Likya-Pamfilya Eyaleti'nin başkentliğini yapmış bir kent. Bu nedenle antik deniz feneri bölgenin en önemli yapılarından. Dünyada bu fenerin tamamlanması oldukça ses getirdi. Fenerin hem uluslararası arkeoloji camiasına hem de turizme önemli hizmetleri olacaktır."

Aktaş, çevre düzenlemesi, ışıklandırma gibi çalışmaların tamamlanmasıyla fenerin 3-4 ay içerisinde ziyarete açılmasını öngördüklerini bildirdi.

Geçen yıl 350 bin ziyaretçi ağırladıklarını belirten Aktaş, "Fenerin ışıklandırmasının bitmesiyle bu ziyaretçi sayısının ikiye katlanmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patara Deniz Feneri gece müzeciliğinin de gözdesi olacak - Son Dakika

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