Patates ve Soğan Lüks Haline Geldi

(ANKARA) - YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, son dönemde patates ve soğan fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çekerek, " Kırmızı eti, tavuğu, balığı çoktan sofralarından çıkarmak zorunda kalan dar gelirli vatandaş, bugün artık patates, soğan gibi en temel gıda ürünlerine bile ulaşamaz hale geldi. İktidar, yıllardır 'Hiç olmazsa patates yeriz, soğan yer ayakta kalırız' diyen vatandaşın elinden patatesi de aldı" dedi.

YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, patates ve soğan fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklama yaptı.

"KURU SOĞANIN FİYATI BİR AYDA YÜZDE 32,5, PATATESİN FİYATI İSE YÜZDE 24,7 ARTTI"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) haziran ayı verilerini hatırlatan Başevirgen, "TZOB verilerine göre markette kuru soğanın fiyatı bir ayda yüzde 32,5, patatesin fiyatı ise yüzde 24,7 arttı. Aynı dönemde üretici ile market arasındaki fiyat makası da açılmaya devam etti. Kırmızı eti, tavuğu, balığı çoktan sofralarından çıkarmak zorunda kalan dar gelirli vatandaş, bugün artık patates, soğan gibi en temel gıda ürünlerine bile ulaşamaz hale geldi" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN GELDİĞİMİZ NOKTADA PATATES DE SOĞAN DA DAR GELİRLİ İÇİN LÜKS HALİNE GETİRİLDİ"

Vatandaşın en temel gıda ürünlerine bile ulaşamaz hale geldiğine dikkat çeken Başevirgen, "Eti, sütü, tavuğu vatandaşın sofrasından iktidar kaldırdı. Şimdi sıra patatese, soğana geldi. Bu ülkede milyonlarca insan artık etin, tavuğun fiyatına bakmıyor bile. Çünkü alamayacağını biliyor. Yıllardır 'Hiç olmazsa patates yeriz, soğan yeriz' diyerek ayakta kalmaya çalışan vatandaşın elinden şimdi onu da aldılar. Bugün geldiğimiz noktada patates de soğan da dar gelirli için lüks haline getirildi. Yaşanan tablonun ise tesadüf değil. Çiftçiyi üretimden koparan, mazotun, gübrenin, ilacın, elektriğin maliyetini katlayan, üretim planlamasını tamamen ortadan kaldıran anlayışın sonucunu bugün pazarda görüyoruz. Çiftçi kazanamıyor diye üretmiyor, vatandaş ise üretilmeyen ürünü fahiş fiyatlarla almak zorunda kalıyor" dedi.

"VATANDAŞ AÇLIĞINI BİLE PLANLAMAK ZORUNDA KALIYOR"

İktidarın enflasyonla mücadele söylemlerinin vatandaşın mutfağında hiçbir karşılığı olmadığını vurgulayan Başevirgen, "Saraydan bakınca enflasyon düşüyor olabilir ama pazara çıkan vatandaş için gerçek enflasyon etiketlerde yazıyor. İnsanlar artık çocuklarına et almayı hayal bile edemiyor. Şimdi patatesi, soğanı da hesaplayarak alıyor. Bir ülkeyi öyle bir hale getirdiler ki vatandaş açlığını bile planlamak zorunda kalıyor. Tarımda üretimi destekleyen kalıcı politikalar yerine günü kurtarmaya yönelik adımlar atılıyor. Ama artık ne çiftçinin ne de vatandaşın bir günü bile kurtarılamıyor. Üreticiyi korumayan, tüketiciyi gözetmeyen bu anlayış değişmedikçe mutfaktaki yangın büyümeye devam edecek. Vatandaş artık 'Hiçbir şey bulamazsam patates yerim' bile diyemiyor. Çünkü iktidar patatesi de soğanı da ulaşılmaz hale getirdi" ifadesini kullandı.