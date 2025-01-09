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1) PATLAYICI UZMANI KADIN TERÖRİST, SURİYE SINIRINDA TESLİM OLDU

ŞANLIURFA'da güvenlik güçlerinin iknasıyla 10 yıldır terör örgütü PKK/ YPG içerisinde patlayıcı uzmanı olarak faaliyet gösteren kadın terörist, Suriye sınırında teslim oldu.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 10 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılıp Irak'ın kuzeyine götürülen ismi açıklanmayan kadın terörist, Gara, Hakurk, Haftanin ve Sincar bölgelerinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdi. Son olarak Suriye'de bulunduğu ve burada ağır silahla el yapımı patlayıcı eğitimi aldığı tespit edilen terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucunda teslim olmaya karar verdi. Terör örgütünden kaçan kadın terörist, Suriye sınır hattında kendisini bekleyen ekiplere teslim oldu. Kadın terörist ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Öte yandan Şanlıurfa'da son 1 ay içinde terör örgütünden kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.