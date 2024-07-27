Patlıcan ve biberler kadınların elinde Gaziantep'in tescilli lezzeti 'kurutmalık' oluyor - Son Dakika
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Patlıcan ve biberler kadınların elinde Gaziantep'in tescilli lezzeti 'kurutmalık' oluyor

Gaziantep'te kadınlar topladıkları biber ve patlıcanları kurutmalık yapmak için güneşe bırakıyor. Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan fidelerden hasat edilen ürünler, kadınların tarımsal üretime katılımını teşvik etmek amacıyla kurutuluyor.

27.07.2024 22:55
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Patlıcan ve biberler kadınların elinde Gaziantep'in tescilli lezzeti 'kurutmalık' oluyor

Gaziantep'te kadınlar topladıkları biber ve patlıcanları kurutmalık yapıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan fidelerden ilk hasatlarını toplayan kadınlar, yetiştirdikleri biber ve patlıcanları toplayarak kurutmalık yapmak içlerini oyup güneşe bırakmaya başladı.

Şahinbey Belediyesi, kadınların tarımsal üretime katılımına teşvik etmek ve ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla fide dağıtımı yaptı. Hasat edilen biber ve patlıcanlar kurutulmak üzere oyulup güneş görecek şekilde ağaçlara asıldı. Yetiştirdikleri biber ve patlıcanları toplayarak kurutmalık yapmak içlerini oyup güneşe bırakan Gaziantepli kadınlardan 65 yaşındaki Fatma Günenç, fidelerin ilk ürünlerini büyük bir sevinçle topladıklarını söyledi. Günenç, bu yıl hasadın çok bereketli olduğunu ve bu durumun çiftçinin yüzünü güldüreceğini de ifade etti.

"Önce biber ve patlıcanları topluyoruz sonra içini oyuyoruz"

Topladıkları biber ve patlıcanları kurutmalık yapmak için oyduklarını söyleyen Fatma Günenç, "Hasat zamanı başladı. Biz önce burada biber ve patlıcanları topluyoruz. Daha sonra oyuyoruz. İplere diziyoruz ve asıyoruz. Astığımız patlıcanlar 3 günde kurur. Güneş önemli bir etken. Biber ise 1 haftada kurur. Mevsimine göre süre değişebiliyor. Bu aylarda kuruma süresi azalırken, Ekim aylarında süreç daha da uzar. Biz kızlarımla yapıyoruz bu işi. Şahinbey Belediyesi'nin verdiği fideleri alıyoruz. Fideleri ekiyoruz ve daha sonra hasadını yapıyoruz. Hasattan sonra ise oyup kurutuyoruz. Bize verdiği destekler için Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi.

"Biz burada çok güzel zaman geçiriyoruz"

Fidelerin çok bereketli olduğunu belirten Yüksel Gözler, "Fideler biber, patlıcan, salatalık, karpuz, kavun ve domates, hepsi çok verimli. Kurutmalık Gaziantep'in vazgeçilmezi. Biz biber ve patlıcanları önce topluyoruz daha sonra kurutmalık yapıyoruz. Çevremizde kurutmalık ihtiyacı olan herkese dağıtırız. Biz burada çok güzel zaman geçiriyoruz. Bu şekilde yaptığımız işten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Patlıcan ve biberler kadınların elinde Gaziantep'in tescilli lezzeti 'kurutmalık' oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Patlıcan ve biberler kadınların elinde Gaziantep'in tescilli lezzeti 'kurutmalık' oluyor - Son Dakika
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