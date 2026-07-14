Patnos'ta Bisikletli Çocuklara Otomobil Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Patnos'ta Bisikletli Çocuklara Otomobil Çarptı

Patnos\'ta Bisikletli Çocuklara Otomobil Çarptı
14.07.2026 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde otomobil, bisiklet süren 3 çocuğa çarptı; sürücü firar etti.

AĞRI'nın Patnos ilçesinde bisiklet süren çocuklara otomobil çarptı. 3 çocuğun yaralanmasına neden olan sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Patnos ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Adliye Sarayı önünde meydana geldi. Yolda bisiklet süren yaşları 10 ile 15 arasında değişen 3 çocuğa, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan çocuklar ağır yaralanırken, otomobilin sürücüsü, olay yerinde duran başka bir araca binerek hızla kaçtı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 çocuktan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri, kaçan sürücünün kimliğini belirleyip, yakalamak için bölgedeki kameraları incelemeye aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Patnos, Güncel, Yaşam, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patnos'ta Bisikletli Çocuklara Otomobil Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altı ayrı üstü ayrı servet Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro’dan alıcı buluyor Altı ayrı üstü ayrı servet! Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro'dan alıcı buluyor
Yaşamını yitiren ABD’li Senatör Graham’ın yerine kız kardeşi atandı Yaşamını yitiren ABD'li Senatör Graham'ın yerine kız kardeşi atandı
10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu 10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu
ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran’daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran'daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu
Şanlıurfa’da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu
Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu
Türkiye dönüşü düğmeye basan Magyar, Cumhurbaşkanı’nı görevden alacak yasayı meclisten geçirdi Türkiye dönüşü düğmeye basan Magyar, Cumhurbaşkanı'nı görevden alacak yasayı meclisten geçirdi

19:17
Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul’da
Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul'da
19:13
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten teklif Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten teklif Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
19:01
4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro’ya transfer oluyor
4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro'ya transfer oluyor
18:20
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama
Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama
17:21
Konya’da aile katliamı Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
16:59
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
16:40
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 19:22:25. #7.13#
SON DAKİKA: Patnos'ta Bisikletli Çocuklara Otomobil Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.