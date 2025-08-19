Patnos'ta Denetimli Serbestlik Protokolü - Son Dakika
Patnos'ta Denetimli Serbestlik Protokolü

19.08.2025 16:22
Ağrı Patnos'ta denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler kamu hizmetinde çalışacak.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde belediye ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerin kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına yönelik protokol yapıldı.

Protokol, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, Patnos Cumhuriyet Başsavcıvekili Emin Burak Sürezli ve Patnos Denetimli Serbestlik Müdürü Volkan Fırat Çoban tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, denetimli serbestlik altındaki yükümlüler, Patnos Belediyesi'nde çeşitli kamu hizmeti alanlarında çalışarak hem yasal yükümlülüklerini yerine getirecek hem de sosyal fayda sağlayacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

