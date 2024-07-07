Patnos'ta fırtına direk ve ağaçları devirdi - Son Dakika
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Patnos'ta fırtına direk ve ağaçları devirdi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde fırtına ile birlikte yağan yağmur meydanda ağaçları devirdi. Patnos Belediyesi ekipleri zarar gören ağaçlara müdahale ediyor.

07.07.2024 20:14
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Patnos'ta fırtına direk ve ağaçları devirdi

AĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesinde fırtına ile birlikte yağan yağmur meydanda ağaçları devirdi.

Patnos'ta öğle saatlerinde fırtına ile birlikte yağan şiddetli yağmur, Patnos şehir merkezinde direkleri devirdi, ağaçlara zarar verdi.

Aniden bastıran sağanak yağış ve şiddetli rüzgar sebebiyle ilçe merkezindeki bazı ağaçlar devrildi. Patnos Belediyesi ekipleri tarafından devrilen ve kırılan ağaçlara müdahale edilirken, zarar gören ağaçların yerine kısa zamanda yenileri dikileceği ifade ediliyor.

Bugün öğlen saatlerinde şehir merkezinde aniden bastıran fırtınayla birlikte şiddetli yağış şehir merkezinde birçok ağacı kökünden sökerken, bazı ağaçlara da zarar verdi.

Kaynak: İHA

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