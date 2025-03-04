Patnos'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Patnos'ta kar yağışı etkili oldu
AĞRI - Ağrı'nın Patnos'ta uzun bir aranın ardından başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürürken günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, özellikle dışarıda olan vatandaşlar için zorlu anlara neden oldu.
Kar yağışıyla birlikte ilçeye bağlı mahalle yollarının ulaşım açık tutulması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar.
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