Patnos'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Patnos'ta kar yağışı etkili oldu

AĞRI - Ağrı'nın Patnos'ta uzun bir aranın ardından başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürürken günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, özellikle dışarıda olan vatandaşlar için zorlu anlara neden oldu.

Kar yağışıyla birlikte ilçeye bağlı mahalle yollarının ulaşım açık tutulması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar.