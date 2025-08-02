Erzurum'un Narman ilçesinde, patoz makinesine kafasını kaptıran kadın, hayatını kaybetti.
Kırsal Kışlaköy Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında çalışan Serpil Ç. (43) patoz makinesinin şaftına kafasını kaptırdı.
İki çocuk annesi Serpil Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki çalışmanın ardından Serpil Ç'nin cenazesi morga götürüldü.
Serpil Ç'nin cenazesi, ikindi vakti ilçe merkezindeki Merkez Cami'de kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye, Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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