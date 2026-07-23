Patpat Devrilmesi: Sürücü Hayatını Kaybetti

ORDU'nun Kumru ilçesinde, 'patpat' olarak isimlendirilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü Mahmut Ah (60), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi Çavdar Çatak mevkisinde meydana geldi. Mahmut Ah'ın kullandığı, halk arasında 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracı, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp devrildi. Mahmut Ah ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Mahmut Ah kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.