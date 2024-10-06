Patpat Kazasında 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Patpat Kazasında 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Patpat Kazasında 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Ordu’nun Aybastı ilçesinde patpat kazasında 6 yaşındaki Kağan Kırca hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.

06.10.2024 22:49
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ORDU'nun Aybastı ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada 6 yaşındaki Kağan Kırca (6) hayatını kaybetti, Handenur (5), Emirhan (11) ve Egehan Kırca (9) yaralandı.

Kaza, bu akşam saatlerinde Aybastı ilçesi Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin Sayköprü mevkisinde İdris Kırca yönetimindeki patpat, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada patpatın kasasında bulunan çocuklar devrilmenin etkisiyle yola savruldu. Patpat kasasından düşen çocuklardan Kağan Kırca olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer çocuklardan Handenur Kırca, Emirhan Kırca ve Egehan Kırca, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı çocuklar Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Handenur Kırca'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Emrullah CESUR/ Ordu,

Kaynak: DHA

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