Hatay'ın Payas ilçesinde, yayaya otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Atatürk Caddesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, yolda yürüyen Kenan A'ya çarptı.
Hafif yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kenan A, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Payas'ta Yaya Kazası: Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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