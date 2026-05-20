Şafak vakti 7 ilde "PAYMIX-4" operasyonu! 61 şahsa ait mal varlığına el konuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şafak vakti 7 ilde "PAYMIX-4" operasyonu! 61 şahsa ait mal varlığına el konuldu

Şafak vakti 7 ilde "PAYMIX-4" operasyonu! 61 şahsa ait mal varlığına el konuldu
20.05.2026 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen “PAYMIX-4” operasyonunda yasa dışı bahis ve kara para ağına büyük darbe vuruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulduğunu, 657 banka ve kripto hesabının bloke edildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, “Dijital ve finansal terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz sürecek” mesajını verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen PAYMIX-4 operasyonunda, 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere 96 mal varlığına el konulduğunu, şüphelilere ait 657 banka ve kripto para hesabının da bloke edildiğini bildirdi.

"SUÇ ŞEBEKELERİNİN DİJİTAL ALTYAPILARINI ÇÖKERTMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasa dışı bahis ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki tavizsiz duruşu ve kararlı iradesi doğrultusunda, "siber vatanı" kara para yuvasına çevirmeye çalışan organize suç şebekelerinin finansal ve dijital altyapılarını çökertmeye devam ettiklerini belirtti.

ORGANİZE SUÇ AĞINA DEV DARBE

Bu kapsamda İstanbul merkezli "PAYMIX-4" operasyonunun gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Gürlek, şöyle devam etti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında bugün şafak vakti 7 ilimizde eş zamanlı olarak PAYMIX-4 operasyonu başarıyla icra edilmiştir. Yasa dışı bahis sitelerinin panel erişimlerini, kripto varlık üzerinden yapılan maaş/hak ediş transferlerini ve dijital izlerini siber istihbarat yöntemleriyle takip eden adli birimlerimiz, organize suç ağına dev bir darbe daha indirmiştir. Operasyon neticesinde hedefteki 61 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır/taşınmaz mal varlığına el konulmuş, 61 şahsa ait 657 banka ve kripto para hesabı bloke edilmiştir."

BAKAN GÜRLEK'TEN "KARARLILIK" MESAJI

Operasyonun Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonu, adli tıp, siber istihbarat ve MASAK arasındaki eş güdümle gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, devletin suç örgütlerinin finansal kanallarını kurutmakta kararlı olduğunu vurguladı.

Gürlek, "Dijital ve finansal terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz kesintisiz sürecektir." ifadelerini kullandı.

Şafak vakti 7 ilde
Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şafak vakti 7 ilde 'PAYMIX-4' operasyonu! 61 şahsa ait mal varlığına el konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda
Teğmen Demirtaş’ın göreve iadesi durduruldu Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu
48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı 48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı
Mango’nun kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
Devlet Bahçeli’den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
Kongo’da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118’e yükseldi Kongo'da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118'e yükseldi
Bahçeli’ye Ülkü Ocakları’ndan görkemli karşılama Bahçeli'ye Ülkü Ocakları'ndan görkemli karşılama

10:15
Malatya’da eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:58
Takımın başına geçecek mi Arda Turan’dan Beşiktaş’a cevap
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap
09:32
Malatya’daki deprem anı kamerada Herkes kendini sokağa attı
Malatya'daki deprem anı kamerada! Herkes kendini sokağa attı
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 10:47:17. #7.13#
SON DAKİKA: Şafak vakti 7 ilde "PAYMIX-4" operasyonu! 61 şahsa ait mal varlığına el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.