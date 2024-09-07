Bakan Kurum'dan Pazarcık Depremi Açıklaması

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada çalışmalarına başladığını, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pazarcık'ta meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurum, "İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.